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Пластмассовое стусло Вихрь СП 170 2Э
4.5
2
Найти аналог
Стусла
    Пластмассовое стусло Вихрь СП 170 2Э
    Арт. О00000013685
    4.5
    2
    Пластмассовое стусло Вихрь СП 170 2Э

      Пластмассовое стусло Вихрь СП 170 2Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013685
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стусло
      Ширина распила, мм
      		170
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пластмассовое стусло СП 170 2Э Вихрь 73/2/6/3 находит применение при запиливании типовых углов при установке дверных коробов и обналички, а также других предметов. Основной его особенностью является способность распила параллельно и перпендикулярно волокнам древесины, а также пиление под фиксированным углом в 45 или 90 градусов. Стусло имеет прочный пластмассовый корпус коробчатого типа, отличается устойчивостью и долговечностью. Имеет направляющие для прямолинейных пропилов. 

        Преимущества

        • Легкая пластиковая конструкция помогает без зазоров состыковать деревянные детали
        • Ширина распила 170 мм