Пластмассовое стусло Вихрь СП 170 2Э

Преимущества

Легкая пластиковая конструкция помогает без зазоров состыковать деревянные детали

Ширина распила 170 мм

Пластмассовое стусло СП 170 2Э Вихрь 73/2/6/3 находит применение при запиливании типовых углов при установке дверных коробов и обналички, а также других предметов. Основной его особенностью является способность распила параллельно и перпендикулярно волокнам древесины, а также пиление под фиксированным углом в 45 или 90 градусов. Стусло имеет прочный пластмассовый корпус коробчатого типа, отличается устойчивостью и долговечностью. Имеет направляющие для прямолинейных пропилов.