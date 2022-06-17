Пластмассовое стусло Вихрь СП 65
Арт. О00000013667
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стусло
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Ширина распила, мм
|65
- Пластмассовое стусло СП 65 Вихрь - удобный инструмент, который помогает точно распилить заготовку с соблюдением нужного угла. Основной его особенностью является способность распила параллельно и перпендикулярно волокнам древесины, а также пиление под фиксированным углом в 45 или 90 градусов. Стусло имеет прочный пластмассовый корпус коробчатого типа, отличается устойчивостью и долговечностью. Имеет направляющие для прямолинейных пропилов.
Преимущества
- Изделие отличается компактностью и оригинальным исполнением
- Несмотря на небольшие размеры, стусло обладает высокой прочностью