Пластмассовое стусло Вихрь СП 65

Преимущества

Изделие отличается компактностью и оригинальным исполнением

Несмотря на небольшие размеры, стусло обладает высокой прочностью

Пластмассовое стусло СП 65 Вихрь - удобный инструмент, который помогает точно распилить заготовку с соблюдением нужного угла. Основной его особенностью является способность распила параллельно и перпендикулярно волокнам древесины, а также пиление под фиксированным углом в 45 или 90 градусов. Стусло имеет прочный пластмассовый корпус коробчатого типа, отличается устойчивостью и долговечностью. Имеет направляющие для прямолинейных пропилов.