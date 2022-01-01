Стусло прецизионное с наклоном полотна Matrix 22740, 550 мм
Арт. Х1305335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|стусло-пила (поворотное)
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Ширина распила, мм
|160
- Прецизионное стусло с наклоном полотна MATRIX 22740 дает возможность регулировать угол наклона полотна, что позволяет производить точные пропилы в горизонтальной и вертикальной плоскости. Количество зубьев на дюйм - 14. Мелкий зуб позволяет работать по композитным материалам, ламинату, дереву. В основании инструмента есть отверстия, которые используются для закрепления стусла на верстаке. Данная модель оснащена эргономичной рукояткой, которая удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт в процессе работы. Режущее полотно прецизионного стусла MATRIX 22740 крепко и надежно фиксируется в необходимом положении с помощью прочных зажимов.
Преимущества
- Регулируемый наклон полотна позволяет производить точные пропилы как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости
- Количество зубьев на дюйм – 14
- Мелкий зуб позволяет работать по композитным материалам, ламинату, дереву
- Рамная пила обеспечивает жесткую конструкцию