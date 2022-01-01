Стусло прецизионное с наклоном полотна Matrix 22740, 550 мм

Преимущества

Регулируемый наклон полотна позволяет производить точные пропилы как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости

Количество зубьев на дюйм – 14

Мелкий зуб позволяет работать по композитным материалам, ламинату, дереву

Рамная пила обеспечивает жесткую конструкцию

Прецизионное стусло с наклоном полотна MATRIX 22740 дает возможность регулировать угол наклона полотна, что позволяет производить точные пропилы в горизонтальной и вертикальной плоскости. Количество зубьев на дюйм - 14. Мелкий зуб позволяет работать по композитным материалам, ламинату, дереву. В основании инструмента есть отверстия, которые используются для закрепления стусла на верстаке. Данная модель оснащена эргономичной рукояткой, которая удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт в процессе работы. Режущее полотно прецизионного стусла MATRIX 22740 крепко и надежно фиксируется в необходимом положении с помощью прочных зажимов.