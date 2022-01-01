Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стусло прецизионное с наклоном полотна Matrix 22740, 550 мм
Найти аналог
Стусла
    Стусло прецизионное с наклоном полотна Matrix 22740, 550 мм
    Арт. Х1305335
    Стусло прецизионное с наклоном полотна Matrix 22740, 550 мм

      Стусло прецизионное с наклоном полотна Matrix 22740, 550 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х1305335

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		стусло-пила (поворотное)
      Ширина распила, мм
      		160
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прецизионное стусло с наклоном полотна MATRIX 22740 дает возможность регулировать угол наклона полотна, что позволяет производить точные пропилы в горизонтальной и вертикальной плоскости. Количество зубьев на дюйм - 14. Мелкий зуб позволяет работать по композитным материалам, ламинату, дереву. В основании инструмента есть отверстия, которые используются для закрепления стусла на верстаке. Данная модель оснащена эргономичной рукояткой, которая удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт в процессе работы. Режущее полотно прецизионного стусла MATRIX 22740 крепко и надежно фиксируется в необходимом положении с помощью прочных зажимов.

        Преимущества

        • Регулируемый наклон полотна позволяет производить точные пропилы как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости
        • Количество зубьев на дюйм – 14
        • Мелкий зуб позволяет работать по композитным материалам, ламинату, дереву
        • Рамная пила обеспечивает жесткую конструкцию