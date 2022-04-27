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Стусло прецизионное Matrix 600 мм с наклоном полотна (22750)
4.5
2
4 030 ₽
5 260 ₽
Стусла
  • Персональная скидка
Стусло прецизионное Matrix 600 мм с наклоном полотна (22750)
Арт. Х1305573
4.5
2
Стусло прецизионное Matrix 600 мм с наклоном полотна (22750)
  • Персональная скидка

Стусло прецизионное Matrix 600 мм с наклоном полотна (22750)

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  • -1 230 ₽
4 030 ₽
5 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1305573
4.5
2

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип
стусло-пила (поворотное)
Ширина распила, мм
160
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 230 ₽
4 030 ₽
5 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Стусло прецизионное Матрикс облегченное со стандартной частотой зубьев и длиной полотна в шестьдесят сантиметров отлично подойдет для работы с древесиной, ламинатными и композитными материалами в мастерской или на верстаке в гараже. Мелкие зубцы пилы справляются с пилением на раз-два, а возможность наклона полотна позволяет производить косой или фигурный разрез. Рама, которая лежит в основе конструкции пилы, обеспечивает не только жесткость, но и устойчивость конструкции стусла, а наличие отверстий в его основании помогут закрепить устройство на верстаке. Купить стусло Matrix можно для работы как с горизонтальной, так и с вертикальной поверхностью заготовки.

    Преимущества стусла прецизионного MATRIX с наклоном полотна

    • Прочная конструкция
    • Хорошая сбалансированность
    • Возможность закрепления на верстаке
    • Комфортная работа с разными материалами
    • Пиление вдоль, поперек и под углом
    • Надежность устройства

    Комплектация

    • Стусло
    • Упаковка