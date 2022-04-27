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Стусло прецизионное Matrix 600 мм с наклоном полотна (22750)
Арт. Х1305573
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|стусло-пила (поворотное)
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Ширина распила, мм
|160
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- Стусло прецизионное Матрикс облегченное со стандартной частотой зубьев и длиной полотна в шестьдесят сантиметров отлично подойдет для работы с древесиной, ламинатными и композитными материалами в мастерской или на верстаке в гараже. Мелкие зубцы пилы справляются с пилением на раз-два, а возможность наклона полотна позволяет производить косой или фигурный разрез. Рама, которая лежит в основе конструкции пилы, обеспечивает не только жесткость, но и устойчивость конструкции стусла, а наличие отверстий в его основании помогут закрепить устройство на верстаке. Купить стусло Matrix можно для работы как с горизонтальной, так и с вертикальной поверхностью заготовки.
Преимущества стусла прецизионного MATRIX с наклоном полотна
- Прочная конструкция
- Хорошая сбалансированность
- Возможность закрепления на верстаке
- Комфортная работа с разными материалами
- Пиление вдоль, поперек и под углом
- Надежность устройства
Комплектация
- Стусло
- Упаковка