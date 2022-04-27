Стусло прецизионное Matrix 600 мм с наклоном полотна (22750)

Стусло прецизионное Матрикс облегченное со стандартной частотой зубьев и длиной полотна в шестьдесят сантиметров отлично подойдет для работы с древесиной, ламинатными и композитными материалами в мастерской или на верстаке в гараже. Мелкие зубцы пилы справляются с пилением на раз-два, а возможность наклона полотна позволяет производить косой или фигурный разрез. Рама, которая лежит в основе конструкции пилы, обеспечивает не только жесткость, но и устойчивость конструкции стусла, а наличие отверстий в его основании помогут закрепить устройство на верстаке. Купить стусло Matrix можно для работы как с горизонтальной, так и с вертикальной поверхностью заготовки.

Преимущества стусла прецизионного MATRIX с наклоном полотна

Прочная конструкция

Хорошая сбалансированность

Возможность закрепления на верстаке

Комфортная работа с разными материалами

Пиление вдоль, поперек и под углом

Надежность устройства

Комплектация