Электрический сучкорез Black+Decker GK1000 QS Alligator

Преимущества

В работе аналогичен ручному сучкорезу, но с производительностью цепной пилы

Полностью закрытая шина и цепь

Легко использовать для любых работ по уходу за садовыми насаждениями

Легко смазывать

Мощный электродвигатель

Двойная блокировка включения на больших удобных рукоятках

Уникальный инструмент

Высокая производительность

Новый революционный сучкорез с производительностью цепной пилы и простой и безопасный в использовании

Запатентованная система защиты от движущейся цепи

Этот инновационный инструмент позволяет с легкостью справляться с ветками диаметром до 100мм

Электрический кусторез Black+Decker GK 1000 предназначен для обрезки веток и распилки деревьев. Автоматическое смазывание обеспечивает лучшее вращение цепи. Выключатель с защитой от случайного включения увеличивает безопасность работы. Легко использовать для любых работ по уходу за садовыми насаждениями.