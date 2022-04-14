Электрический сучкорез Black+Decker GK1000 QS Alligator
Арт. X19039747
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип привода
|электрический
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Материал лезвия
|сталь
- Электрический кусторез Black+Decker GK 1000 предназначен для обрезки веток и распилки деревьев. Автоматическое смазывание обеспечивает лучшее вращение цепи. Выключатель с защитой от случайного включения увеличивает безопасность работы. Легко использовать для любых работ по уходу за садовыми насаждениями.
Преимущества
- В работе аналогичен ручному сучкорезу, но с производительностью цепной пилы
- Полностью закрытая шина и цепь
- Легко использовать для любых работ по уходу за садовыми насаждениями
- Легко смазывать
- Мощный электродвигатель
- Двойная блокировка включения на больших удобных рукоятках
- Уникальный инструмент
- Высокая производительность
- Новый революционный сучкорез с производительностью цепной пилы и простой и безопасный в использовании
- Запатентованная система защиты от движущейся цепи
- Этот инновационный инструмент позволяет с легкостью справляться с ветками диаметром до 100мм