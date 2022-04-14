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Электрический сучкорез Black+Decker GK1000 QS Alligator
5.0
1
Найти аналог
Садовые сучкорезы
    Электрический сучкорез Black+Decker GK1000 QS Alligator
    Арт. X19039747
    5.0
    1
    Электрический сучкорез Black+Decker GK1000 QS Alligator

      Электрический сучкорез Black+Decker GK1000 QS Alligator

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19039747
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Black+Decker
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип привода
      		электрический
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический кусторез Black+Decker GK 1000 предназначен для обрезки веток и распилки деревьев. Автоматическое смазывание обеспечивает лучшее вращение цепи. Выключатель с защитой от случайного включения увеличивает безопасность работы. Легко использовать для любых работ по уходу за садовыми насаждениями.

        Преимущества

        • В работе аналогичен ручному сучкорезу, но с производительностью цепной пилы
        • Полностью закрытая шина и цепь
        • Легко использовать для любых работ по уходу за садовыми насаждениями
        • Легко смазывать
        • Мощный электродвигатель
        • Двойная блокировка включения на больших удобных рукоятках
        • Уникальный инструмент
        • Высокая производительность
        • Новый революционный сучкорез с производительностью цепной пилы и простой и безопасный в использовании
        • Запатентованная система защиты от движущейся цепи
        • Этот инновационный инструмент позволяет с легкостью справляться с ветками диаметром до 100мм