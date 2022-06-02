Преимущества

Длинные рукоятки

Рычажный механизм повышает режущую способность без увеличения усилия

Сучкорез с телескопической рукояткой Feona 126-0640 134569 (630-940 мм) - это ручной садовый инструмент, предназначенный для обрезки ветвей деревьев и кустарников. Если на вашем участке имеются высокие деревья, колючие кустарники, другие растения с жесткими ветвями, советуем купить кусторез. С его помощью можно легко и быстро обрезать ветви малины, ежевики, крыжовника, шиповника, не боясь поцарапаться. Ухаживая за высокими деревьями, вам не придется постоянно перемещать по саду лестницу или стремянку - сучкорезы предназначены специально для обработки высоких растений с земли.