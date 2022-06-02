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Сучкорез с телескопической рукояткой Feona 126-0640 134569, 630-940 мм
4.0
1
Найти аналог
Садовые сучкорезы
    Сучкорез с телескопической рукояткой Feona 126-0640 134569, 630-940 мм
    Арт. О00000001889
    4.0
    1
    Сучкорез с телескопической рукояткой Feona 126-0640 134569, 630-940 мм

    Сучкорез с телескопической рукояткой Feona 126-0640 134569, 630-940 мм

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. О00000001889
    4.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Feona
    Тип привода
    		с наковальней
    Материал лезвия
    		сталь
    Материал рукоятки
    		резина
    Длина, мм
    		630
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Сучкорез с телескопической рукояткой Feona 126-0640 134569 (630-940 мм) - это ручной садовый инструмент, предназначенный для обрезки ветвей деревьев и кустарников. Если на вашем участке имеются высокие деревья, колючие кустарники, другие растения с жесткими ветвями, советуем купить кусторез. С его помощью можно легко и быстро обрезать ветви малины, ежевики, крыжовника, шиповника, не боясь поцарапаться. Ухаживая за высокими деревьями, вам не придется постоянно перемещать по саду лестницу или стремянку - сучкорезы предназначены специально для обработки высоких растений с земли.

      Преимущества

      • Длинные рукоятки
      • Рычажный механизм повышает режущую способность без увеличения усилия