Сучкорез прямого реза Palisad 60595, 505-710 мм, стальные обрезин. рукоятки

Преимущества

Рабочая часть произведена из износостойкой среднеуглеродистой стали

Лезвия остро заточены и закалены индукционным методом

Эргономичная форма рукояток

Риск возникновения неисправности исключен за счет стальных упоров, задействованных в качестве ограничителя сжатия

Лезвия покрыты тефлоном, что способствует легкости реза

Устойчивость материалов к коррозии

Широкое раскрытие телескопических рукояток

Телескопический сучкорез PALISAD прямой рез 60595 подходит для дистанционного обрезания живых побегов диаметром до 35 мм. Сучкорез применяется в любительской сфере и профессиональной.