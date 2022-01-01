Сучкорез прямого реза Palisad 60595, 505-710 мм, стальные обрезин. рукоятки
Арт. О00000014672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип привода
|обводной
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Материал лезвия
|сталь
- Телескопический сучкорез PALISAD прямой рез 60595 подходит для дистанционного обрезания живых побегов диаметром до 35 мм. Сучкорез применяется в любительской сфере и профессиональной.
Преимущества
- Рабочая часть произведена из износостойкой среднеуглеродистой стали
- Лезвия остро заточены и закалены индукционным методом
- Эргономичная форма рукояток
- Риск возникновения неисправности исключен за счет стальных упоров, задействованных в качестве ограничителя сжатия
- Лезвия покрыты тефлоном, что способствует легкости реза
- Устойчивость материалов к коррозии
- Широкое раскрытие телескопических рукояток