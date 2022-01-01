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Сучкорез прямого реза Palisad 60595, 505-710 мм, стальные обрезин. рукоятки
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Садовые сучкорезы
    Сучкорез прямого реза Palisad 60595, 505-710 мм, стальные обрезин. рукоятки
    Арт. О00000014672
    Сучкорез прямого реза Palisad 60595, 505-710 мм, стальные обрезин. рукоятки

      Сучкорез прямого реза Palisad 60595, 505-710 мм, стальные обрезин. рукоятки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014672

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип привода
      		обводной
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Телескопический сучкорез PALISAD прямой рез 60595 подходит для дистанционного обрезания живых побегов диаметром до 35 мм. Сучкорез применяется в любительской сфере и профессиональной.

        Преимущества

        • Рабочая часть произведена из износостойкой среднеуглеродистой стали
        • Лезвия остро заточены и закалены индукционным методом
        • Эргономичная форма рукояток
        • Риск возникновения неисправности исключен за счет стальных упоров, задействованных в качестве ограничителя сжатия
        • Лезвия покрыты тефлоном, что способствует легкости реза
        • Устойчивость материалов к коррозии
        • Широкое раскрытие телескопических рукояток