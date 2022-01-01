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Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм
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Сумки для инструмента
    Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм
    Арт. X13211516
    Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм
    Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм
    Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм
    Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм
      Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм
      Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм
      Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм
      Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм

      Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13211516

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Наплечный ремень
      		Да
      С жестким каркасом
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сумка MATRIX 90259 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Габаритные размеры: 320х215х250 мм

        Преимущества

        • Сумка выполнена из синтетического водонепроницаемого материала, имеет очень долгий срок службы и прекрасно защищает инструменты при работе в неблагоприятных условиях
        • Содержит 18 карманов различного размера, что позволяет хранить в порядке в ней большое количество инструментов
        • Внутренние карманы обеспечивают быстрый доступ к оборудованию
        • Оснащена плечевым ремнем и надежными ручками