Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм

Преимущества

Сумка выполнена из синтетического водонепроницаемого материала, имеет очень долгий срок службы и прекрасно защищает инструменты при работе в неблагоприятных условиях

Содержит 18 карманов различного размера, что позволяет хранить в порядке в ней большое количество инструментов

Внутренние карманы обеспечивают быстрый доступ к оборудованию

Оснащена плечевым ремнем и надежными ручками

Сумка MATRIX 90259 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Габаритные размеры: 320х215х250 мм