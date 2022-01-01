Сумка Matrix 90259 д/инструмента, 18 карманов, 320*215*250мм
Арт. X13211516
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Наплечный ремень
|Да
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С жестким каркасом
|Да
- Сумка MATRIX 90259 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Габаритные размеры: 320х215х250 мм
Преимущества
- Сумка выполнена из синтетического водонепроницаемого материала, имеет очень долгий срок службы и прекрасно защищает инструменты при работе в неблагоприятных условиях
- Содержит 18 карманов различного размера, что позволяет хранить в порядке в ней большое количество инструментов
- Внутренние карманы обеспечивают быстрый доступ к оборудованию
- Оснащена плечевым ремнем и надежными ручками