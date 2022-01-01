Преимущества

Отличается высоким качеством сварочного соединения

Обладает высокой стойкостью к коррозии

Сварочная проволока ER70S-6 SvarCity SC-00000319 омедненная (1.0 мм, 15 кг) - востребована для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями, к которым относятся 90% производимого металлопроката. Омедненная проволока ER70S-6 применяется для электросварки конструкционной и судостроительной стали, дуговой электросварки деталей машин в атмосфере углекислого газа (СО2), работы с тонким листовым металлом, торцевой сварки, углового сочленения и сварки внахлест.