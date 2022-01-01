Сварочная проволока ER70S-6 SvarCity SC-00000319 омедненная (1.0 мм, 15 кг)
Арт. О00000040659
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в катушках
- Сварочная проволока ER70S-6 SvarCity SC-00000319 омедненная (1.0 мм, 15 кг) - востребована для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями, к которым относятся 90% производимого металлопроката. Омедненная проволока ER70S-6 применяется для электросварки конструкционной и судостроительной стали, дуговой электросварки деталей машин в атмосфере углекислого газа (СО2), работы с тонким листовым металлом, торцевой сварки, углового сочленения и сварки внахлест.
Преимущества
- Отличается высоким качеством сварочного соединения
- Обладает высокой стойкостью к коррозии