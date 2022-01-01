Преимущества

Предотвращает попадание воздуха на металл

Сварка проходит без использования газа

Сварочная проволока E71T-GS SvarCity порошковая (0.8 мм, 1 кг) - предназначена для полуавтоматических сварочных аппаратов MIG/MAG. Применяется при изготовлении сложных металлических конструкций из углеродистой и низколегированной стали. Сварка однопроходная со стыком внахлест, может проходить во всех пространственных положениях. Сварной шов отличается отсутствием пор и трещин, с чистой гладкой поверхностью.