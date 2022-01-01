Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочная проволока E71T-GS SvarCity порошковая (0.8 мм, 1 кг)
Найти аналог
Сварочная проволока
    Сварочная проволока E71T-GS SvarCity порошковая (0.8 мм, 1 кг)
    Арт. О00000040661
    Сварочная проволока E71T-GS SvarCity порошковая (0.8 мм, 1 кг)

      Сварочная проволока E71T-GS SvarCity порошковая (0.8 мм, 1 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040661

      Характеристики

      Производитель
      		SvarCity
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочная проволока E71T-GS SvarCity порошковая (0.8 мм, 1 кг) - предназначена для полуавтоматических сварочных аппаратов MIG/MAG. Применяется при изготовлении сложных металлических конструкций из углеродистой и низколегированной стали. Сварка однопроходная со стыком внахлест, может проходить во всех пространственных положениях. Сварной шов отличается отсутствием пор и трещин, с чистой гладкой поверхностью.

        Преимущества

        • Предотвращает попадание воздуха на металл
        • Сварка проходит без использования газа