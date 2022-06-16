Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
4.5
2
Найти аналог
Сварочные маски хамелеон
    Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
    Арт. О00000012900
    4.5
    2
    Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
    Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
    Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
    Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
    Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
      Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
      Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
      Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
      Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
      Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34

      Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000012900
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты экрана, мм
      		90x35
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34 защищает лицо и глаза от ярких вспышек, искр, брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Автоматическое затемнение маски происходит через 0,1 мс при возникновении сварочной дуги и быстро восстанавливается в исходное состояние при её отсутствии. Это позволяет не отвлекаться от рабочего процесса. Маска питается от солнечной батареи.

        Преимущества

        • Стабилизация напряжения. Степень затемнения не снижается даже при севшем аккумуляторе (до 2,3В)
        • Выносная регулировка (внешняя)
        • Новое оголовье с трёхосевой регулировкой
        • Автоматический светофильтр без регулировок
        • Предназначена для защиты глаз от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также для защиты головы и шеи от попадания искр при сварочных работах