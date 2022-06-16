Преимущества

Стабилизация напряжения. Степень затемнения не снижается даже при севшем аккумуляторе (до 2,3В)

Выносная регулировка (внешняя)

Новое оголовье с трёхосевой регулировкой

Автоматический светофильтр без регулировок



Предназначена для защиты глаз от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также для защиты головы и шеи от попадания искр при сварочных работах



Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34 защищает лицо и глаза от ярких вспышек, искр, брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Автоматическое затемнение маски происходит через 0,1 мс при возникновении сварочной дуги и быстро восстанавливается в исходное состояние при её отсутствии. Это позволяет не отвлекаться от рабочего процесса. Маска питается от солнечной батареи.