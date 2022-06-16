Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34
Арт. О00000012900
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты экрана, мм
|90x35
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Сварочная маска Ресанта МС-4 65/34 защищает лицо и глаза от ярких вспышек, искр, брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Автоматическое затемнение маски происходит через 0,1 мс при возникновении сварочной дуги и быстро восстанавливается в исходное состояние при её отсутствии. Это позволяет не отвлекаться от рабочего процесса. Маска питается от солнечной батареи.
Преимущества
- Стабилизация напряжения. Степень затемнения не снижается даже при севшем аккумуляторе (до 2,3В)
- Выносная регулировка (внешняя)
- Новое оголовье с трёхосевой регулировкой
- Автоматический светофильтр без регулировок
- Предназначена для защиты глаз от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также для защиты головы и шеи от попадания искр при сварочных работах