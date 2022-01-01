Сварочная проволока СЗСМ СВ08Г2С-О омедненная (1.2мм, 15 кг, D300)
Арт. X132646109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в катушках
- Универсальная омедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. Высококачественное омеднение, рядная намотка проволоки на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности.
Преимущества
- Устойчивая дуга
- Качественный шов