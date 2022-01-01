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Сварочная проволока СЗСМ СВ08Г2С-О омедненная (1.2мм, 15 кг, D300)
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Сварочная проволока
    Сварочная проволока СЗСМ СВ08Г2С-О омедненная (1.2мм, 15 кг, D300)
    Арт. X132646109
    Сварочная проволока СЗСМ СВ08Г2С-О омедненная (1.2мм, 15 кг, D300)

      Сварочная проволока СЗСМ СВ08Г2С-О омедненная (1.2мм, 15 кг, D300)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132646109

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальная омедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. Высококачественное омеднение, рядная намотка проволоки на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов