Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011026, D200, 0.8 мм, 5 кг

Проволока сварочная омедненная AS SG2 Askaynak СВ000011026 - предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде 80% Ar/20% CO2 и 100% CO2. Преимуществом данной проволоки является низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью. Тип упаковки — кассета.

Преимущества