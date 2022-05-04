Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011026, D200, 0.8 мм, 5 кг
4.5
2
1 650 ₽
Сварочная проволока
    Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011026, D200, 0.8 мм, 5 кг
    Арт. 720342
    4.5
    2
    Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011026, D200, 0.8 мм, 5 кг

      Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011026, D200, 0.8 мм, 5 кг

      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720342
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Askaynak
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проволока сварочная омедненная AS SG2 Askaynak СВ000011026 - предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде 80% Ar/20% CO2 и 100% CO2. Преимуществом данной проволоки является низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью. Тип упаковки — кассета.

        Преимущества

        • Низкий показатель шлако и дымообразования
        • Неплохая для своего класса прочность на разрыв 135 кгс/мм2
        • Верхний порог текучести 415 МПа
        • Относительное удлинение шва не более 30%
        • Показатель ударной вязкости при нормальных условиях 56 Дж/см2
        • Низкий показатель разбрызгивания металла