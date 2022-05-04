Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011026, D200, 0.8 мм, 5 кг
Арт. 720342
Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011026, D200, 0.8 мм, 5 кг
Арт. 720342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в кассетах
- Проволока сварочная омедненная AS SG2 Askaynak СВ000011026 - предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде 80% Ar/20% CO2 и 100% CO2. Преимуществом данной проволоки является низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью. Тип упаковки — кассета.
Преимущества
- Низкий показатель шлако и дымообразования
- Неплохая для своего класса прочность на разрыв 135 кгс/мм2
- Верхний порог текучести 415 МПа
- Относительное удлинение шва не более 30%
- Показатель ударной вязкости при нормальных условиях 56 Дж/см2
- Низкий показатель разбрызгивания металла