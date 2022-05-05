Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011027, D200, 1.0 мм, 5 кг

Низкий показатель шлако и дымообразования

Неплохая для своего класса прочность на разрыв 135 кгс/мм2

Верхний порог текучести 415 МПа

Относительное удлинение шва не более 30%

Показатель ударной вязкости при нормальных условиях 56 Дж/см2

Низкий показатель разбрызгивания металла

Проволока сварочная омедненная AS SG2 Askaynak СВ000011027 - предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде 80% Ar/20% CO2 и 100% CO2. Преимуществом данной проволоки является низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью. Тип упаковки — кассета.Преимущества