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Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011027, D200, 1.0 мм, 5 кг
5.0
2
1 800 ₽
Сварочная проволока
    Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011027, D200, 1.0 мм, 5 кг
    Арт. 720343
    5.0
    2
    Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011027, D200, 1.0 мм, 5 кг

      Проволока сварочная омедненная AS SG2 (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011027, D200, 1.0 мм, 5 кг

      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 720343
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Askaynak
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проволока сварочная омедненная AS SG2 Askaynak СВ000011027 - предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде 80% Ar/20% CO2 и 100% CO2. Преимуществом данной проволоки является низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью. Тип упаковки — кассета.
         Преимущества
        • Низкий показатель шлако и дымообразования
        • Неплохая для своего класса прочность на разрыв 135 кгс/мм2
        • Верхний порог текучести 415 МПа
        • Относительное удлинение шва не более 30%
        • Показатель ударной вязкости при нормальных условиях 56 Дж/см2
        • Низкий показатель разбрызгивания металла