Сварочная проволока ER70S-6 Deka СТ000001715, 0.8 мм, 15 кг
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Сертификат HAKC
|Да
|
Вариант поставки
|в кассетах
Проволока ER70S-6 (аналог сварочной проволоки СВ08Г2С) очень востребована для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями, к которым относятся 90% производимого металлопроката. Причем, на омедненную сварочную проволоку приходится 98 % все продаж, связанных с защитой от коррозии. Это объясняется тем, что эта проволока очень универсальна и имеет обширную сферу применения. Помимо этого славится отличными качествами сварочного соединения. Омедненная проволока ER70S-6 применяется: для электросварки конструкционной и судостроительной стали; дуговой электросварки деталей машин в атмосфере углекислого газа (СО2); для работы с тонким листовым металлом; для торцевой сварки, углового сочленения и сварки внахлест; для того, чтобы уберечь от коррозии.
Преимущества
- В сравнении с другими видами проволок омедненная обеспечивает более устойчивое горение дуги в режиме сварки от струйного до капельного переноса электродного металла в сварочную ванну
- Возможность использования сварочного оборудования любого класса сложности
- Покрытие проволоки не оказывает на канал медного наконечника разрушающего воздействия, расход наконечников существенно снижается
- При роботизированной сварке продукт способствует хорошему повторному зажиганию дуги