Сварочная проволока ER70S-6 Deka СТ000001715, 0.8 мм, 15 кг

Проволока ER70S-6 (аналог сварочной проволоки СВ08Г2С) очень востребована для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями, к которым относятся 90% производимого металлопроката. Причем, на омедненную сварочную проволоку приходится 98 % все продаж, связанных с защитой от коррозии. Это объясняется тем, что эта проволока очень универсальна и имеет обширную сферу применения. Помимо этого славится отличными качествами сварочного соединения. Омедненная проволока ER70S-6 применяется: для электросварки конструкционной и судостроительной стали; дуговой электросварки деталей машин в атмосфере углекислого газа (СО2); для работы с тонким листовым металлом; для торцевой сварки, углового сочленения и сварки внахлест; для того, чтобы уберечь от коррозии.

Преимущества