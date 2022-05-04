Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0.8 мм, 1 кг

Преимущества

Устойчивая дуга

Качественный шов

Размер катушки - D100

Рядная намотка



Проволока омедненная ER70S-6 (аналог СВ08Г2С) DEKA СТ000001714 - востребована для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями, к которым относятся 90% производимого металлопроката. Отличается высоким качеством сварочного соединения. Обладает высокой стойкостью к коррозии. Омедненная проволока ER70S-6 применяется для: Электросварки конструкционной и судостроительной стали. Дуговой электросварки деталей машин в атмосфере углекислого газа (СО2). Работы с тонким листовым металлом. Торцевой сварки, углового сочленения и сварки внахлест.