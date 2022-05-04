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Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0.8 мм, 1 кг
5.0
2
360 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0.8 мм, 1 кг
    Арт. X132646135
    5.0
    2
    Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0.8 мм, 1 кг
    Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0.8 мм, 1 кг
    Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0.8 мм, 1 кг
      Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0.8 мм, 1 кг
      Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0.8 мм, 1 кг
      Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0.8 мм, 1 кг

      Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001714, 0.8 мм, 1 кг

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X132646135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проволока омедненная ER70S-6 (аналог СВ08Г2С) DEKA СТ000001714 - востребована для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями, к которым относятся 90% производимого металлопроката. Отличается высоким качеством сварочного соединения. Обладает высокой стойкостью к коррозии. Омедненная проволока ER70S-6 применяется для: Электросварки конструкционной и судостроительной стали. Дуговой электросварки деталей машин в атмосфере углекислого газа (СО2). Работы с тонким листовым металлом. Торцевой сварки, углового сочленения и сварки внахлест.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов
        • Размер катушки - D100
        • Рядная намотка