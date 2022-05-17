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Сварочная проволока ОК Aristorod 12.50 Esab 1A5012671H (1.2 мм, 18 кг)
5.0
2
Найти аналог
Сварочная проволока
    Сварочная проволока ОК Aristorod 12.50 Esab 1A5012671H (1.2 мм, 18 кг)
    Арт. 720817
    5.0
    2
    Сварочная проволока ОК Aristorod 12.50 Esab 1A5012671H (1.2 мм, 18 кг)

      Сварочная проволока ОК Aristorod 12.50 Esab 1A5012671H (1.2 мм, 18 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720817
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочная проволока ОК Aristorod 12.50 Esab 1A5012671H - предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах.

        Преимущества

        • Высокая чистота поверхности
        • Качественная намотка
        • Стабильный диаметр по всей длине
        • Низкое содержание вредных примесей
        • Стабильное горение
        • Минимальное разбрызгивание
        • Высокое качество наплавленного металла
        • Обработка поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics – поверхность с улучшенными характеристиками)