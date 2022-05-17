Сварочная проволока ОК Aristorod 12.50 Esab 1A5012671H (1.2 мм, 18 кг)
Арт. 720817
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в катушках
- Сварочная проволока ОК Aristorod 12.50 Esab 1A5012671H - предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах.
Преимущества
- Высокая чистота поверхности
- Качественная намотка
- Стабильный диаметр по всей длине
- Низкое содержание вредных примесей
- Стабильное горение
- Минимальное разбрызгивание
- Высокое качество наплавленного металла
- Обработка поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics – поверхность с улучшенными характеристиками)