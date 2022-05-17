Сварочная проволока ОК Aristorod 12.50 Esab 1A5012671H (1.2 мм, 18 кг)

Преимущества

Высокая чистота поверхности

Качественная намотка

Стабильный диаметр по всей длине

Низкое содержание вредных примесей

Стабильное горение

Минимальное разбрызгивание

Высокое качество наплавленного металла

Обработка поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics – поверхность с улучшенными характеристиками)

Сварочная проволока ОК Aristorod 12.50 Esab 1A5012671H - предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах.