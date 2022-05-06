Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323106710, 1.0мм, 18 кг

Преимущества

Устойчивая дуга

Качественный шов

Проволока омеднен. ESAB СВ-08Г2С применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом газе и газовой смеси. Технология производства проволоки позволяет обеспечить стабильную подачу и минимальное разбрызгивание при сварке. Жесткие ограничения по содержанию примесей в химическом составе проволоки обеспечивают высокие механические и ударные свойства наплавленного металла (KCU при -60°С). Наплавленный металл отличается высокой стойкостью к образованию дефектов даже в условиях несоблюдения межпроходной температуры при сварке многопроходных швов. Поставляется на катушке, вес — 18 кг.