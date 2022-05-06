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Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323106710, 1.0мм, 18 кг
5.0
2
5 760 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323106710, 1.0мм, 18 кг
    Арт. X132646134
    5.0
    2
    Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323106710, 1.0мм, 18 кг

      Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323106710, 1.0мм, 18 кг

      5 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132646134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      5 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проволока омеднен. ESAB СВ-08Г2С применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом газе и газовой смеси. Технология производства проволоки позволяет обеспечить стабильную подачу и минимальное разбрызгивание при сварке. Жесткие ограничения по содержанию примесей в химическом составе проволоки обеспечивают высокие механические и ударные свойства наплавленного металла (KCU при -60°С). Наплавленный металл отличается высокой стойкостью к образованию дефектов даже в условиях несоблюдения межпроходной температуры при сварке многопроходных швов. Поставляется на катушке, вес — 18 кг.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов