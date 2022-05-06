Сварочная проволока СВ-08Г2С Esab 2323126710, 1.2 мм, 18 кг
Арт. X132646133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в катушках
- Проволока омедненная СВ-08Г2С Esab 2323126710 - применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом газе и газовой смеси. Технология производства проволоки позволяет обеспечить стабильную подачу и минимальное разбрызгивание при сварке. Жесткие ограничения по содержанию примесей в химическом составе проволоки обеспечивают высокие механические и ударные свойства наплавленного металла (KCU при -60°С). Наплавленный металл отличается высокой стойкостью к образованию дефектов даже в условиях несоблюдения межпроходной температуры при сварке многопроходных швов.
Преимущества
- Устойчивая дуга
- Качественный шов