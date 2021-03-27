Сварочная проволока Monolith СВ08Г2С (0.8 мм, 4 кг)
Арт. О00000006604
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в кассетах
- Сварочная омедненная проволока СВ-08Г2С/G4Si1 используется для сварки (наплавки) изделий, деталей и конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем, вертикальном и потолочном положении. Сварку возможно проводить как в газовых смесях (миксах) так в чистом СО2. Для получения качественного шва окалину, ржавчину и различные оксидные покрытия необходимо удалить. При многопроходной сварке поверхность предыдущего валика необходимо очистить от шлаковой пленки.
Преимущества
- Образует прочный шов
- Устойчивость к коррозии