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Сварочная проволока Monolith СВ08Г2С (0.8 мм, 4 кг)
4.0
1
Найти аналог
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Monolith СВ08Г2С (0.8 мм, 4 кг)
    Арт. О00000006604
    4.0
    1
    Сварочная проволока Monolith СВ08Г2С (0.8 мм, 4 кг)
    Сварочная проволока Monolith СВ08Г2С (0.8 мм, 4 кг)
      Сварочная проволока Monolith СВ08Г2С (0.8 мм, 4 кг)
      Сварочная проволока Monolith СВ08Г2С (0.8 мм, 4 кг)

      Сварочная проволока Monolith СВ08Г2С (0.8 мм, 4 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000006604
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		PlasmaTec
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочная омедненная проволока СВ-08Г2С/G4Si1 используется для сварки (наплавки) изделий, деталей и конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем, вертикальном и потолочном положении. Сварку возможно проводить как в газовых смесях (миксах) так в чистом СО2. Для получения качественного шва окалину, ржавчину и различные оксидные покрытия необходимо удалить. При многопроходной сварке поверхность предыдущего валика необходимо очистить от шлаковой пленки.

        Преимущества

        • Образует прочный шов
        • Устойчивость к коррозии