Сварочная проволока Monolith СВ08Г2С (0.8 мм, 4 кг)

Сварочная омедненная проволока СВ-08Г2С/G4Si1 используется для сварки (наплавки) изделий, деталей и конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем, вертикальном и потолочном положении. Сварку возможно проводить как в газовых смесях (миксах) так в чистом СО2. Для получения качественного шва окалину, ржавчину и различные оксидные покрытия необходимо удалить. При многопроходной сварке поверхность предыдущего валика необходимо очистить от шлаковой пленки.

Преимущества