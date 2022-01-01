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Сварочная проволока SG2 WELDO (1.0 мм, 15 кг, D300)
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Сварочная проволока
    Сварочная проволока SG2 WELDO (1.0 мм, 15 кг, D300)
    Арт. X132646122
    Сварочная проволока SG2 WELDO (1.0 мм, 15 кг, D300)

      Сварочная проволока SG2 WELDO (1.0 мм, 15 кг, D300)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132646122

      Характеристики

      Производитель
      		Askaynak
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочная проволока SG2 WELDO (1.0 мм, 15 кг, D300) - предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде 80%Ar/ 20%CO2 и 100% СО2.Преимуществом данной проволоки является низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью. Тип упаковки - кассета.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов