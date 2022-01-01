Преимущества

Устойчивая дуга

Качественный шов

Сварочная проволока SG2 WELDO (1.0 мм, 15 кг, D300) - предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде 80%Ar/ 20%CO2 и 100% СО2.Преимуществом данной проволоки является низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью. Тип упаковки - кассета.