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Сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ СВ000010521, 1.0 мм, 5 кг
4.5
2
1 600 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ СВ000010521, 1.0 мм, 5 кг
    Арт. X132646130
    4.5
    2
    Сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ СВ000010521, 1.0 мм, 5 кг

      Сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ СВ000010521, 1.0 мм, 5 кг

      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132646130
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЧЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стальная сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ СВ000010521, сплошного исполнения - применяется для полуавтоматической сварки изделий из углеродистых и низколегированных марок стали в среде защитного газа. Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали с небольшим содержанием легирующих компонентов, таких как хром (0.2%), марганец (2.1%), кремний (0.95%) и никель (0.025%). Такое соотношение позволяет получить сварочный шов, который характеризуется устойчивостью к ударным и температурным нагрузкам, а также имеет хорошее сопротивление на разрыв. Широко применяется в строении судов и машин, сварке металлоконструкций и других  промышленных отраслях.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения
        • Стабильные показатели сварочной дуги
        • Низкий коэффициент разбрызгивания металла в процессе сварки
        • Порог прочности сварочного шва до 510 МПа
        • Предел текучести наплавленного металла до 420 МПа
        • Ударная вязкость 47 Дж/см2 при температуре -60 С
        • Невысокая для своего класса стоимость