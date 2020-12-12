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Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Арт. X1699720122
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Турция
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Длина кабеля, м
|1.6
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Аппарат для полипропиленовых труб Candan cm 06 set превосходно подходит для соединения труб между собой и труб с фитингами. Он необходим при проведении строительных работ отопительных систем и систем водоснабжения, вне зависимости от характера территории их проведения: городская или сельская местность. Сварочный комплект Candan cm 06 set включает в себя все, что может понадобиться при сварке пропиленовых труб, в том числе подставку и ножницы для их резки.
Преимущества
- Многофункциональность аппарата
- Нагревательный элемент имеет зауженную форму с тремя отверстиями для установки нагревательных насадок
- Ручка сварочного аппарата покрыта резиной синего цвета и имеет удобную форму, исключающую выскальзывания паяльника из рук