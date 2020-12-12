Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set

Аппарат для полипропиленовых труб Candan cm 06 set превосходно подходит для соединения труб между собой и труб с фитингами. Он необходим при проведении строительных работ отопительных систем и систем водоснабжения, вне зависимости от характера территории их проведения: городская или сельская местность. Сварочный комплект Candan cm 06 set включает в себя все, что может понадобиться при сварке пропиленовых труб, в том числе подставку и ножницы для их резки.



Преимущества