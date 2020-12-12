Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
4.5
2
3 590 ₽
Аппараты для сварки пластиковых труб
  • Персональная скидка
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Арт. X1699720122
4.5
2
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
  • Персональная скидка
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set

Аппарат для сварки полипропиленовых труб Candan CM-06 Set

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1699720122
4.5
2

Характеристики

Производитель
Candan
Родина бренда
Турция
Длина кабеля, м
1.6
Частота, Гц
50
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Шаровой кран Fusitek для ГВС 20, FT07101
199 ₽
5.0
Шаровой кран Fusitek для ГВС 20, FT07101
Тройник Fusitek FT01102 (25 мм)
15 ₽
5.0
Тройник Fusitek FT01102 (25 мм)
Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
14 ₽
5.0
Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
Тройник Fusitek FT01101 (20 мм)
11 ₽
5.0
Тройник Fusitek FT01101 (20 мм)
Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
8 ₽
5.0
Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
8 ₽
5.0
Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
6 ₽
5.0
Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
160 ₽
4.5
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
559 ₽
Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
352 ₽
5.0
Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
228 ₽
5.0
Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аппарат для полипропиленовых труб Candan cm 06 set превосходно подходит для соединения труб между собой и труб с фитингами. Он необходим при проведении строительных работ отопительных систем и систем водоснабжения, вне зависимости от характера территории их проведения: городская или сельская местность. Сварочный комплект Candan cm 06 set включает в себя все, что может понадобиться при сварке пропиленовых труб, в том числе подставку и ножницы для их резки. 

    Преимущества 

    • Многофункциональность аппарата
    • Нагревательный элемент имеет зауженную форму с тремя отверстиями для установки нагревательных насадок
    • Ручка сварочного аппарата покрыта резиной синего цвета и имеет удобную форму, исключающую выскальзывания паяльника из рук