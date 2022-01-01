Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0

Паяльник для пластиковых труб ОПТИМА АСТ – 2.0, предназначен для перманентного соединения пластмассовых труб различных диаметров при помощи нагрева. Все модели АСТ поставляются производителем в эргономичном металлическом футляре, позволяющем переносить аппарат вместе с насадками для пайки и дополнительными инструментами к месту пайки с большой легкостью. Все элементы комплектации, включая сам аппарат, расположены в футляре в специально отведенных местах и надежно закреплены во избежание повреждения