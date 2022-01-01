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Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0
    Арт. X16912679
    Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0
    Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0
    Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0
    Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0
      Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0
      Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0
      Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0
      Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0

      Сварочный аппарат для п/п труб Оптима АСТ-2,0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912679

      Характеристики

      Производитель
      		Оптима
      Страна производства
      		Китай
      Длина кабеля, м
      		2
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Паяльник для пластиковых труб ОПТИМА АСТ – 2.0, предназначен для перманентного соединения пластмассовых труб различных диаметров при помощи нагрева. Все модели АСТ поставляются производителем в эргономичном металлическом футляре, позволяющем переносить аппарат вместе с насадками для пайки и дополнительными инструментами к месту пайки с большой легкостью. Все элементы комплектации, включая сам аппарат, расположены в футляре в специально отведенных местах и надежно закреплены во избежание повреждения