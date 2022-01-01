Сварочный аппарат инверторный ИС-200
Арт. 1079112
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.2
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный аппарат Вихрь ИС-200 работает по принципу ММА. Из-за специфической конструкции инструмента получается сделать прочный и ровный шов без образования окалина. Таким образом, вы можете соединить стальные, чугунные детали или детали из других материалов.
Преимущества
- Система HotStart обеспечивает легкий поджиг дуги
- Функция антизалипания не дает электроду прилипать к металлу
- Воздушная система охлаждения не позволяет аппарату перегреваться
- Благодаря компактным размерам оборудование легко поддается транспортировке и хранению