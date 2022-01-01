Сварочный аппарат инверторный ИС-200

Сварочный аппарат Вихрь ИС-200 работает по принципу ММА. Из-за специфической конструкции инструмента получается сделать прочный и ровный шов без образования окалина. Таким образом, вы можете соединить стальные, чугунные детали или детали из других материалов.

Преимущества

Система HotStart обеспечивает легкий поджиг дуги

Функция антизалипания не дает электроду прилипать к металлу

Воздушная система охлаждения не позволяет аппарату перегреваться

Благодаря компактным размерам оборудование легко поддается транспортировке и хранению



