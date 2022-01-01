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Сварочный аппарат инверторный ИС-220
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат инверторный ИС-220
    Арт. 1079113
    Сварочный аппарат инверторный ИС-220

      Сварочный аппарат инверторный ИС-220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079113

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор Вихрь ИСА-220 – это сварочный аппарат с соединением элементов методом ММА.

        Преимущества

        • Система HotStart обеспечивает легкий поджиг дуги
        • Функция антизалипания не дает электроду прилипать к металлу
        • Воздушная система охлаждения не позволяет аппарату перегреваться
        • Благодаря компактным размерам оборудование легко поддается транспортировке и хранению