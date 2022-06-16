Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-220 - отличается стабильной работой, на которую не влияет колебание напряжения в сети. Использование этого агрегата для ручной электродуговой сварки даёт прекрасные результаты, шов отличается прочностью, ровной поверхностью и отсутствием дефектов.

Преимущества

Система HotStart обеспечивает легкий поджиг дуги

Функция антизалипания не дает электроду прилипать к металлу

Воздушная система охлаждения не позволяет аппарату перегреваться

Благодаря компактным размерам оборудование легко поддается транспортировке и хранению



