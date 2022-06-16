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Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-220
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-220
    Арт. О00000012874
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-220

      Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012874
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-220 - отличается стабильной работой, на которую не влияет колебание напряжения в сети. Использование этого агрегата для ручной электродуговой сварки даёт прекрасные результаты, шов отличается прочностью, ровной поверхностью и отсутствием дефектов.

        Преимущества

        • Система HotStart обеспечивает легкий поджиг дуги
        • Функция антизалипания не дает электроду прилипать к металлу
        • Воздушная система охлаждения не позволяет аппарату перегреваться
        • Благодаря компактным размерам оборудование легко поддается транспортировке и хранению