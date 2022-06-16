Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-220
Арт. О00000012874
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|220
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-220 - отличается стабильной работой, на которую не влияет колебание напряжения в сети. Использование этого агрегата для ручной электродуговой сварки даёт прекрасные результаты, шов отличается прочностью, ровной поверхностью и отсутствием дефектов.
Преимущества
- Система HotStart обеспечивает легкий поджиг дуги
- Функция антизалипания не дает электроду прилипать к металлу
- Воздушная система охлаждения не позволяет аппарату перегреваться
- Благодаря компактным размерам оборудование легко поддается транспортировке и хранению