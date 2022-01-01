Сварочный аппарат инверторный ИС-250

Для строительно-ремонтных бригад, а также для мастеров, кто хочет расширить домашний набор инструментов, отличным приобретением станет инверторный сварочник Вихрь ИС-250. Это агрегат нового поколения, в котором основным элементом является инвертор, преобразующий тип тока и дающий на выходе постоянный ток и стабильное сварочное напряжение в 30В.

Преимущества

Регулируемый диапазон сварочного тока от 10 до 250 А, что позволяет настраивать аппарат для выполнения определенного вида работ

Номинальное напряжение от 160 до 260 вольт, что позволяет подключать аппарат даже к маломощным или нестабильным бытовым электросетям

Класс защиты IP21, что гарантированно предохраняет аппарат от воздействия небольшого количества влаги и инородных твердых тел



