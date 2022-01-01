Сварочный аппарат инверторный ИС-250
Арт. 1079114
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Для строительно-ремонтных бригад, а также для мастеров, кто хочет расширить домашний набор инструментов, отличным приобретением станет инверторный сварочник Вихрь ИС-250. Это агрегат нового поколения, в котором основным элементом является инвертор, преобразующий тип тока и дающий на выходе постоянный ток и стабильное сварочное напряжение в 30В.
Преимущества
- Регулируемый диапазон сварочного тока от 10 до 250 А, что позволяет настраивать аппарат для выполнения определенного вида работ
- Номинальное напряжение от 160 до 260 вольт, что позволяет подключать аппарат даже к маломощным или нестабильным бытовым электросетям
- Класс защиты IP21, что гарантированно предохраняет аппарат от воздействия небольшого количества влаги и инородных твердых тел