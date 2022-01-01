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Сварочный аппарат инверторный ИС-250
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат инверторный ИС-250
    Арт. 1079114
    Сварочный аппарат инверторный ИС-250

      Сварочный аппарат инверторный ИС-250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079114

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Для строительно-ремонтных бригад, а также для мастеров, кто хочет расширить домашний набор инструментов, отличным приобретением станет инверторный сварочник Вихрь ИС-250. Это агрегат нового поколения, в котором основным элементом является инвертор, преобразующий тип тока и дающий на выходе постоянный ток и стабильное сварочное напряжение в 30В.

        Преимущества

        • Регулируемый диапазон сварочного тока от 10 до 250 А, что позволяет настраивать аппарат для выполнения определенного вида работ
        • Номинальное напряжение от 160 до 260 вольт, что позволяет подключать аппарат даже к маломощным или нестабильным бытовым электросетям
        • Класс защиты IP21, что гарантированно предохраняет аппарат от воздействия небольшого количества влаги и инородных твердых тел