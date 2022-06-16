Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
5.0
1
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Арт. О00000012996
    5.0
    1
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190

      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012996
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		190
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM190 предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). используется в частных домах и хозяйствах при проведении ремонтных работ, а также в строительстве и при монтаже металлоконструкций. Инвертор позволяет получить качественное неразъемное соединения металлических деталей методом ручной дуговой сварки разовыми покрытыми электродами. Прочный корпус надежно защищает все внутренние узлы агрегата от попадания пыли и влаги, а также от механических повреждений.

        Преимущества

        • Функция «ANTISTICK» ("Антизалипание"). В случае продолжительности короткого замыкания более 1,5 секунд (прилипание электрода) аппарат прекращает подачу тока. Включение происходит автоматически
        • Функция «Hot Start» ("Горячий старт"). Обеспечивает надёжное зажигание электрода за счёт кратковременного повышения сварочного тока в начале сварки. Повышенный ток гарантирует отличное расплавление и наилучшее качество шва даже в начале сварки. При использовании функции «Hot Start» отсутствуют непровары, высота шва в значительной степени уменьшается
        • Система охлаждения проточного типа для постоянного притока холодного воздуха, который охлаждает радиаторы с помощью кулеров и решёток на передней и задней панели
        • Защита от перегрева/перегрузки. Срабатывает в момент длительного использования при высоких температурах
        • Ремень для переноски. Широкий и регулируемый по высоте для транспортировки