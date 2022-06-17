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Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
    Арт. О00000012872
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
    Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205
      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205

      Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM205

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012872
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		205
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат EUROLUX IWM205 - предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Аппарат работает от однофазной сети 220-230В с частотой 50Гц. Аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для любых ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.

        Преимущества

        • Функция «ANTISTICK» ("Антизалипание"). В случае продолжительности короткого замыкания более 1,5 секунд (прилипание электрода) аппарат прекращает подачу тока. Включение происходит автоматически
        • Функция «Hot Start» ("Горячий старт"). Обеспечивает надёжное зажигание электрода за счёт кратковременного повышения сварочного тока в начале сварки. Повышенный ток гарантирует отличное расплавление и наилучшее качество шва даже в начале сварки. При использовании функции «Hot Start» отсутствуют непровары, высота шва в значительной степени уменьшается
        • Система охлаждения проточного типа для постоянного притока холодного воздуха, который охлаждает радиаторы с помощью кулеров и решёток на передней и задней панели
        • Защита от перегрева/перегрузки. Срабатывает в момент длительного использования при высоких температурах
        • Вертикальная плата (покрытая лаком). Позволяет плате оставаться чистой, без пыли, что уберегает её от выгорания электронных компонентов
        • Обдув платы и охлаждение радиаторов обеспечивают вентиляторы
        • Ремень для переноски. Широкий и регулируемый по высоте для транспортировки