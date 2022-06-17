Преимущества

Функция «ANTISTICK» ("Антизалипание"). В случае продолжительности короткого замыкания более 1.5 секунд (прилипание электрода) аппарат прекращает подачу тока. Включение происходит автоматически

Функция «Hot Start» ("Горячий старт"). Обеспечивает надёжное зажигание электрода за счёт кратковременного повышения сварочного тока в начале сварки. Повышенный ток гарантирует отличное расплавление и наилучшее качество шва даже в начале сварки. При использовании функции «Hot Start» отсутствуют непровары, высота шва в значительной степени уменьшается

Система охлаждения проточного типа для постоянного притока холодного воздуха, который охлаждает радиаторы с помощью кулеров и решёток на передней и задней панели

Защита от перегрева/перегрузки. Срабатывает в момент длительного использования при высоких температурах

Вертикальная плата (покрытая лаком). Позволяет плате оставаться чистой, без пыли, что уберегает её от выгорания электронных компонентов. Обдув платы и охлаждение радиаторов обеспечивают вентиляторы

Ремень для переноски. Широкий и регулируемый по высоте для транспортировки

Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM220 предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА).