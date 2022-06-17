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Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
    Арт. О00000013068
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013068
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		140
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140  предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Аппарат работает от однофазной сети в диапазоне 140-260В с частотой 50Гц. Аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для любых ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность. Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт). 

        Преимущества

        • Низкое энергопотребление позволяет пользоваться любой электросетью даже при напряжении 140В. Кроме того, такой аппарат создаёт минимальное количество электромагнитных помех в такую сеть
        • Простая регулировка, доступная даже для новичков
        • Плата покрыта специальным лаком, который предотвращает короткое замыкание на плате от строительной пыли и металлической стружки
        • Охлаждение сварки за счет вертикальной установки платы и оптимального расположения кулеров, что является уникальным технологическим решением
        • Лёгкое и плавное управление силой тока упрощает процесс работы
        • При сварке получаются швы высокого качества за счет легкого поджига дуги и устойчивого горения
        • Функции «ANTI STICK» (анти-залипание) и «HOT START» (горячий старт) повышают удобство и эффективность работы с аппаратом
        • Имеется система защиты от перегрева с индикатором для предотвращения опасных ситуаций
        • Небольшие габариты упрощают транспортировку и повышают удобство использования
        • Малое потребление электроэнергии при высокой мощности
        • Защищен от попадания вертикально падающих капель (класс защиты IP21)