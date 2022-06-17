Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140
Арт. О00000013068
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|140
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140 предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Аппарат работает от однофазной сети в диапазоне 140-260В с частотой 50Гц. Аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для любых ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность. Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт).
Преимущества
- Низкое энергопотребление позволяет пользоваться любой электросетью даже при напряжении 140В. Кроме того, такой аппарат создаёт минимальное количество электромагнитных помех в такую сеть
- Простая регулировка, доступная даже для новичков
- Плата покрыта специальным лаком, который предотвращает короткое замыкание на плате от строительной пыли и металлической стружки
- Охлаждение сварки за счет вертикальной установки платы и оптимального расположения кулеров, что является уникальным технологическим решением
- Лёгкое и плавное управление силой тока упрощает процесс работы
- При сварке получаются швы высокого качества за счет легкого поджига дуги и устойчивого горения
- Функции «ANTI STICK» (анти-залипание) и «HOT START» (горячий старт) повышают удобство и эффективность работы с аппаратом
- Имеется система защиты от перегрева с индикатором для предотвращения опасных ситуаций
- Небольшие габариты упрощают транспортировку и повышают удобство использования
- Малое потребление электроэнергии при высокой мощности
- Защищен от попадания вертикально падающих капель (класс защиты IP21)