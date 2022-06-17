Преимущества

Низкое энергопотребление позволяет пользоваться любой электросетью даже при напряжении 140В. Кроме того, такой аппарат создаёт минимальное количество электромагнитных помех в такую сеть

Простая регулировка, доступная даже для новичков

Плата покрыта специальным лаком, который предотвращает короткое замыкание на плате от строительной пыли и металлической стружки

Охлаждение сварки за счет вертикальной установки платы и оптимального расположения кулеров, что является уникальным технологическим решением

Лёгкое и плавное управление силой тока упрощает процесс работы

При сварке получаются швы высокого качества за счет легкого поджига дуги и устойчивого горения

Функции «ANTI STICK» (анти-залипание) и «HOT START» (горячий старт) повышают удобство и эффективность работы с аппаратом

Имеется система защиты от перегрева с индикатором для предотвращения опасных ситуаций

Небольшие габариты упрощают транспортировку и повышают удобство использования

Малое потребление электроэнергии при высокой мощности

Защищен от попадания вертикально падающих капель (класс защиты IP21)

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140 предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Аппарат работает от однофазной сети в диапазоне 140-260В с частотой 50Гц. Аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для любых ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность. Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт).