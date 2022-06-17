Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)

Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-180 АД - портативный инверторный сварочный аппарат с функцией аргонодуговой сварки. Это универсальный агрегат, который используется для сварки металлических конструкций вольфрамовым электродом (TIG), а также сварки электродами с рутиловым покрытием (MMA). Есть регулировка времени убывания тока и силы дуги в режиме ММА.

Преимущества