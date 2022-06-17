Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
Арт. О00000013298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Метод сварки
|MMA, TIG
- Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-180 АД - портативный инверторный сварочный аппарат с функцией аргонодуговой сварки. Это универсальный агрегат, который используется для сварки металлических конструкций вольфрамовым электродом (TIG), а также сварки электродами с рутиловым покрытием (MMA). Есть регулировка времени убывания тока и силы дуги в режиме ММА.
Преимущества
- Малый вес аппарата обеспечивает легкую транспортировку, что требуется при различных монтажных работах
- В конструкции установлены два мощных кулера, которые обеспечивают надежное охлаждение
- Платы имеют высокое качество пайки деталей, не залиты лаком (компаундом), что позволяет осуществлять легкий и быстрый ремонт. Вертикальное расположение исключает скопление пыли на плате
- Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги
- Функция «ANTI STICK» производит автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода. В дальнейшем, после отрыва залипшего электрода инвертор возобновляет установленные параметры сварки
- Автомат защиты (при входном напряжении) надежно защищают платы
- В платах используются биполярные транзисторы IGBT, которые являются новейшим продуктом развития технологии силовых транзисторов со структурой металл-оксид-полупроводник, управляемых электрическим полем и сочетают в себе два транзистора в одной полупроводниковой структуре