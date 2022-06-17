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Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
5.0
2
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
    Арт. О00000013298
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-180-АД (аргонодуговой)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013298
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-180 АД - портативный инверторный сварочный аппарат с функцией аргонодуговой сварки. Это универсальный агрегат, который используется для сварки металлических конструкций вольфрамовым электродом (TIG), а также сварки электродами с рутиловым покрытием (MMA). Есть регулировка времени убывания тока и силы дуги в режиме ММА.

        Преимущества

        • Малый вес аппарата обеспечивает легкую транспортировку, что требуется при различных монтажных работах
        • В конструкции установлены два мощных кулера, которые обеспечивают надежное охлаждение
        • Платы имеют высокое качество пайки деталей, не залиты лаком (компаундом), что позволяет осуществлять легкий и быстрый ремонт. Вертикальное расположение исключает скопление пыли на плате
        • Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги
        • Функция «ANTI STICK» производит автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода. В дальнейшем, после отрыва залипшего электрода инвертор возобновляет установленные параметры сварки
        • Автомат защиты (при входном напряжении) надежно защищают платы
        • В платах используются биполярные транзисторы IGBT, которые являются новейшим продуктом развития технологии силовых транзисторов со структурой металл-оксид-полупроводник, управляемых электрическим полем и сочетают в себе два транзистора в одной полупроводниковой структуре