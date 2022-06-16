Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
Арт. О00000012877
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|190
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-190Т LUX 65/70 предназначено для ручной дуговой сварки на постоянном токе. Данная модель имеет компактный корпус и малый вес, поэтому отлично подходит для работ на высоте и в полевых условиях. Инвертор работает от сети 220 В. Аппарат имеет стильный внешний вид, отличается высокой производительностью, надежным исполнением и износостойкостью.
Преимущества
- Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов
- Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева
- Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения
- Функция ANTI STICK - осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода
- Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги
- Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги
- Защита от короткого замыкания
- Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении)
- Обновленный эргономичный дизайн корпуса
- Кабель электрододержателя 3 м
- Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С