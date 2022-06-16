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Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Арт. О00000012877
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190Т Lux

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000012877
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		190
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-190Т LUX 65/70 предназначено для ручной дуговой сварки на постоянном токе. Данная модель имеет компактный корпус и малый вес, поэтому отлично подходит для работ на высоте и в полевых условиях. Инвертор работает от сети 220 В. Аппарат имеет стильный внешний вид, отличается высокой производительностью, надежным исполнением и износостойкостью.

        Преимущества

        • Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов
        • Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева
        • Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения
        • Функция ANTI STICK - осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода
        • Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги
        • Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги
        • Защита от короткого замыкания
        • Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении)
        • Обновленный эргономичный дизайн корпуса
        • Кабель электрододержателя 3 м
        • Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С