Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250Т Lux

Преимущества

Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов

Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева

Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения

Функция ANTI STICK - осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода

Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги

Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги

Защита от короткого замыкания

Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении)

Обновленный эргономичный дизайн корпуса

Кабель электрододержателя 3 м

Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С

Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-250Т LUX 65/72 предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе. Данная модель работает от сети в диапазоне от 140 до 260 В. Устройство имеет компактный корпус и малый вес, поэтому идеально для работ на высоте и в полевых условиях.