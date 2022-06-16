Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-250
Арт. О00000013168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-250 - служит для выполнения ручной дуговой сварки (ММА) и допускает бытовое применение. За счет малых габаритов и небольшого веса данную инверторную модель удобно применять для сваривания металлических конструкций в процессе монтажных операций на высоте.
Преимущества
- Защита от перегрева позволяет сохранить детали в целостности и продлить срок службы аппарата
- Горячий старт (HOT START)
- Анти-залипание (ANTI STICK)
- Класс защиты IP21
- Эффективная система охлаждения