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Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-250
4.5
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-250
    Арт. О00000013168
    4.5
    2
    Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-250

      Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013168
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Energolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-250 - служит для выполнения ручной дуговой сварки (ММА) и допускает бытовое применение. За счет малых габаритов и небольшого веса данную инверторную модель удобно применять для сваривания металлических конструкций в процессе монтажных операций на высоте.

        Преимущества

        • Защита от перегрева позволяет сохранить детали в целостности и продлить срок службы аппарата
        • Горячий старт (HOT START)
        • Анти-залипание (ANTI STICK)
        • Класс защиты IP21
        • Эффективная система охлаждения