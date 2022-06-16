Преимущества

Защита от перегрева позволяет сохранить детали в целостности и продлить срок службы аппарата

Горячий старт (HOT START)

Анти-залипание (ANTI STICK)

Класс защиты IP21

Эффективная система охлаждения

Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-250 - служит для выполнения ручной дуговой сварки (ММА) и допускает бытовое применение. За счет малых габаритов и небольшого веса данную инверторную модель удобно применять для сваривания металлических конструкций в процессе монтажных операций на высоте.