Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-300
Арт. О00000013258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|4.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|300
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный аппарат инверторного типа Energolux WMI-300 предназначен для ручной электродуговой сварки. Оснащается функциями Горячий старт и Антизалипание электрода. Имеет защиту от перегрева и перегрузки.
Тоннельная компоновка корпуса способствует хорошему охлаждению внутренних элементов. Компактная конструкция позволяет использовать оборудование в труднодоступных местах.
Преимущества
- Защита от перегрева позволяет сохранить детали в целостности и продлить срок службы аппарата
- Горячий старт (HOT START)
- Анти-залипание (ANTI STICK)
- Класс защиты IP21
- Эффективная система охлаждения
- Сварочный аппарат можно эксплуатировать при температуре от -10 до +40 градусов
- Представленная модель обеспечивает высокое качество сварного шва