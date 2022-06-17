Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-300

Преимущества

Защита от перегрева позволяет сохранить детали в целостности и продлить срок службы аппарата

Горячий старт (HOT START)

Анти-залипание (ANTI STICK)

Класс защиты IP21

Эффективная система охлаждения

Сварочный аппарат можно эксплуатировать при температуре от -10 до +40 градусов

Представленная модель обеспечивает высокое качество сварного шва

Сварочный аппарат инверторного типа Energolux WMI-300 предназначен для ручной электродуговой сварки. Оснащается функциями Горячий старт и Антизалипание электрода. Имеет защиту от перегрева и перегрузки.Тоннельная компоновка корпуса способствует хорошему охлаждению внутренних элементов. Компактная конструкция позволяет использовать оборудование в труднодоступных местах.