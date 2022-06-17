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Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-300
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-300
    Арт. О00000013258
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-300

      Инверторный сварочный аппарат Energolux WMI-300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013258
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Energolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		4.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		300
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат инверторного типа Energolux WMI-300 предназначен для ручной электродуговой сварки. Оснащается функциями Горячий старт и Антизалипание электрода. Имеет защиту от перегрева и перегрузки.
        Тоннельная компоновка корпуса способствует хорошему охлаждению внутренних элементов. Компактная конструкция позволяет использовать оборудование в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Защита от перегрева позволяет сохранить детали в целостности и продлить срок службы аппарата
        • Горячий старт (HOT START)
        • Анти-залипание (ANTI STICK)
        • Класс защиты IP21
        • Эффективная система охлаждения
        • Сварочный аппарат можно эксплуатировать при температуре от -10 до +40 градусов 
        • Представленная модель обеспечивает высокое качество сварного шва