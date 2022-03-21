Бензиновый сварочный генератор Bigmaster GW 190
Арт. Х2120688
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
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Аккумулятор в комплекте
|нет
Купить BigMaster GW 190 рекомендуется мастерам по сварке, ведь этот надежный и долгоиграющий прибор обладает портативностью, малогабаритностью и эффективностью. Объем свыше четырехсот кубических сантиметров, два килоВатта мощности и полуавтоматический стартер значительно упростят работу вне зависимости от текущих задач. Бензиновый генератор для сварки BigMaster GW 190 с легкостью запитает инструменты и сварочное оборудование, использующее однофазный ток.
Преимущества бензогенератора BigMaster GW 190:
- Производительный;
- Долговечный;
- Практичный.
Комплектация:
- Бензогенератор;
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.