Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый сварочный генератор Bigmaster GW 190
5.0
2
Найти аналог
Сварочные генераторы
    Бензиновый сварочный генератор Bigmaster GW 190
    Арт. Х2120688
    5.0
    2
    Бензиновый сварочный генератор Bigmaster GW 190

      Бензиновый сварочный генератор Bigmaster GW 190

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120688
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Аккумулятор в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить BigMaster GW 190 рекомендуется мастерам по сварке, ведь этот надежный и долгоиграющий прибор обладает портативностью, малогабаритностью и эффективностью. Объем свыше четырехсот кубических сантиметров, два килоВатта мощности и полуавтоматический стартер значительно упростят работу вне зависимости от текущих задач. Бензиновый генератор для сварки BigMaster GW 190 с легкостью запитает инструменты и сварочное оборудование, использующее однофазный ток.

        Преимущества бензогенератора BigMaster GW 190:

        • Производительный;
        • Долговечный;
        • Практичный.

        Комплектация:

        • Бензогенератор;
        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.