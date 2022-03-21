Бензиновый сварочный генератор Bigmaster GW 190

Купить BigMaster GW 190 рекомендуется мастерам по сварке, ведь этот надежный и долгоиграющий прибор обладает портативностью, малогабаритностью и эффективностью. Объем свыше четырехсот кубических сантиметров, два килоВатта мощности и полуавтоматический стартер значительно упростят работу вне зависимости от текущих задач. Бензиновый генератор для сварки BigMaster GW 190 с легкостью запитает инструменты и сварочное оборудование, использующее однофазный ток.

Преимущества бензогенератора BigMaster GW 190:

Производительный;

Долговечный;

Практичный.

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