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Сварочный генератор BlueWeld Motoweld 174 CE
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Сварочные генераторы
    Сварочный генератор BlueWeld Motoweld 174 CE
    Арт. Х2120678
    Сварочный генератор BlueWeld Motoweld 174 CE

      Сварочный генератор BlueWeld Motoweld 174 CE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120678

      Характеристики

      Производитель
      		BlueWeld
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Аккумулятор в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный генератор BLUE WELD MOTOWELD 174 CE 815809 используется для электродуговой сварки MMA и сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа TIG. Двигатель марки HONDA обеспечивает стабильную работу генератора инверторного типа и постоянный сварочный ток. На корпусе расположена розетка для подключения потребителя на 220 в, что делает агрегат многофункциональным. Такое оборудование применяется в ремонтных службах и аварийных бригадах, так как позволяет проводить сварочные работы в местах, где отсутствует электросеть.

        Преимущества

        • Быстрое обслуживание. Крышка бака инверторного сварочного генератора BLUE WELD MOTOWELD 174 CE 815809 находится сверху, что позволяет быстро провести дозаправку или контроль уровня топлива
        • Удобное управление. Плавная регулировка сварочного тока позволяет максимально точно настроить необходимый режим сварки
        • Функциональность. Наличие розетки дает возможность подключать к генератору потребителя на 220
        • Быстрое подключение. Байонетные силовые разъемы для быстрого подключения исключают потери тока и нагрев в местах соединения
        • Охлаждение. Отверстия в корпусе способствуют циркуляции воздуха, это продлевает срок непрерывной работы аппарата
        • Малые габариты и вес
        • Малый расход топлива
        • Сварка MMA и TIG
        • Удобная транспортировка и хранение
        • Стабильная сварочная дуга