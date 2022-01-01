Сварочный генератор BlueWeld Motoweld 174 CE
Арт. Х2120678
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
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Аккумулятор в комплекте
|нет
- Инверторный сварочный генератор BLUE WELD MOTOWELD 174 CE 815809 используется для электродуговой сварки MMA и сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа TIG. Двигатель марки HONDA обеспечивает стабильную работу генератора инверторного типа и постоянный сварочный ток. На корпусе расположена розетка для подключения потребителя на 220 в, что делает агрегат многофункциональным. Такое оборудование применяется в ремонтных службах и аварийных бригадах, так как позволяет проводить сварочные работы в местах, где отсутствует электросеть.
Преимущества
- Быстрое обслуживание. Крышка бака инверторного сварочного генератора BLUE WELD MOTOWELD 174 CE 815809 находится сверху, что позволяет быстро провести дозаправку или контроль уровня топлива
- Удобное управление. Плавная регулировка сварочного тока позволяет максимально точно настроить необходимый режим сварки
- Функциональность. Наличие розетки дает возможность подключать к генератору потребителя на 220
- Быстрое подключение. Байонетные силовые разъемы для быстрого подключения исключают потери тока и нагрев в местах соединения
- Охлаждение. Отверстия в корпусе способствуют циркуляции воздуха, это продлевает срок непрерывной работы аппарата
- Малые габариты и вес
- Малый расход топлива
- Сварка MMA и TIG
- Удобная транспортировка и хранение
- Стабильная сварочная дуга