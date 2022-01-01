Сварочный генератор BlueWeld Motoweld 174 CE

Преимущества

Быстрое обслуживание. Крышка бака инверторного сварочного генератора BLUE WELD MOTOWELD 174 CE 815809 находится сверху, что позволяет быстро провести дозаправку или контроль уровня топлива

Удобное управление. Плавная регулировка сварочного тока позволяет максимально точно настроить необходимый режим сварки

Функциональность. Наличие розетки дает возможность подключать к генератору потребителя на 220

Быстрое подключение. Байонетные силовые разъемы для быстрого подключения исключают потери тока и нагрев в местах соединения

Охлаждение. Отверстия в корпусе способствуют циркуляции воздуха, это продлевает срок непрерывной работы аппарата

Малые габариты и вес

Малый расход топлива

Сварка MMA и TIG

Удобная транспортировка и хранение

Стабильная сварочная дуга

Инверторный сварочный генератор BLUE WELD MOTOWELD 174 CE 815809 используется для электродуговой сварки MMA и сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа TIG. Двигатель марки HONDA обеспечивает стабильную работу генератора инверторного типа и постоянный сварочный ток. На корпусе расположена розетка для подключения потребителя на 220 в, что делает агрегат многофункциональным. Такое оборудование применяется в ремонтных службах и аварийных бригадах, так как позволяет проводить сварочные работы в местах, где отсутствует электросеть.