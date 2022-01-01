Сварочный генератор Hyundai HYW 190 AC
Арт. Х21203269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Уровень шума, дБ
|68
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Сварочный генератор Hyundai HYW190AC может использоваться как источник питания для потребителей, мощность которых не превышает 2.8 кВт, так и сварочный аппарат. Процесс сварки идет за счет переменного тока, а сила сварочного тока может меняться от 50 А до 190 А. На лицевой панели генератора имеется выход на 12 Вольт (постоянный ток). Жесткая стальная рама, диаметром 32 мм, надежно удерживает все элементы электростанции.
Преимущества
- Надежность в работе. Мощный 4-х тактный двигатель дизельного генератора Hyundai HYW190AC защищен от перегрузок, отличается низкой вибрацией, быстрым запуском и прослужит долгие годы
- Простое управление. Панель управления содержит интуитивно понятную символику. Розетки имеют защитные крышки для предотвращения попадания грязи и влаги. LED дисплей позволяет контролировать ток по 4-м основным параметрам: V/A/KW/HZ
- Датчик контроля уровня масла. Наличие в конструкции генератора масляного щупа позволяет избежать работы двигателя в режиме масляного голодания, что значительно увеличит срок службы
- Альтернатор. Данная модель оснащена щеточным однофазным альтернатором с медной обмоткой и улучшенной системой охлаждения.
- Автоматический регулятор напряжения. Позволяет поддерживать постоянный уровень напряжения 220 В и оборудован системой защиты от короткого замыкания
- Низкий уровень вибраций. Использование в конструкции установки демпфирующих подушек существенно уменьшает уровень вибраций во время работы
- Защита от повреждений. Прочная рама обеспечивает надежную защиту рабочих органов установки от механических повреждений
- Режим сварки. Данная модель позволяет производить сварку электродом до 4 мм. Сварной шов отличается высоким качеством
- Встроенная защита. В конструкции предусмотрен предохранитель, который защищает генератор от поломок и дорогостоящего ремонта в случае возникновения перегрузок
- Продолжительная работа. Увеличенный топливный бак позволяет работать в непрерывном режиме более 20 часов не отвлекаясь на дозаправку
- Универсальное применение. В комплекте с генератором поставляются провода зарядки и выработки переменного и постоянного тока, что расширяет область применения данной модели и делает ее универсальным помощником при необходимости зарядки аккумулятора
- Датчик уровня масла
- Низкий расход топлива
- Плавная регулировка силы тока
- Легкий старт
- Защита от перегрузок
- Наличие LCD дисплея