Сварочный генератор Hyundai HYW 190 AC

Преимущества

Надежность в работе. Мощный 4-х тактный двигатель дизельного генератора Hyundai HYW190AC защищен от перегрузок, отличается низкой вибрацией, быстрым запуском и прослужит долгие годы

Простое управление. Панель управления содержит интуитивно понятную символику. Розетки имеют защитные крышки для предотвращения попадания грязи и влаги. LED дисплей позволяет контролировать ток по 4-м основным параметрам: V/A/KW/HZ

Датчик контроля уровня масла. Наличие в конструкции генератора масляного щупа позволяет избежать работы двигателя в режиме масляного голодания, что значительно увеличит срок службы

Альтернатор. Данная модель оснащена щеточным однофазным альтернатором с медной обмоткой и улучшенной системой охлаждения.

Автоматический регулятор напряжения. Позволяет поддерживать постоянный уровень напряжения 220 В и оборудован системой защиты от короткого замыкания

Низкий уровень вибраций. Использование в конструкции установки демпфирующих подушек существенно уменьшает уровень вибраций во время работы

Защита от повреждений. Прочная рама обеспечивает надежную защиту рабочих органов установки от механических повреждений

Режим сварки. Данная модель позволяет производить сварку электродом до 4 мм. Сварной шов отличается высоким качеством

Встроенная защита. В конструкции предусмотрен предохранитель, который защищает генератор от поломок и дорогостоящего ремонта в случае возникновения перегрузок

Продолжительная работа. Увеличенный топливный бак позволяет работать в непрерывном режиме более 20 часов не отвлекаясь на дозаправку

Универсальное применение. В комплекте с генератором поставляются провода зарядки и выработки переменного и постоянного тока, что расширяет область применения данной модели и делает ее универсальным помощником при необходимости зарядки аккумулятора

Датчик уровня масла

Низкий расход топлива

Плавная регулировка силы тока

Легкий старт

Защита от перегрузок

Наличие LCD дисплея

Сварочный генератор Hyundai HYW190AC может использоваться как источник питания для потребителей, мощность которых не превышает 2.8 кВт, так и сварочный аппарат. Процесс сварки идет за счет переменного тока, а сила сварочного тока может меняться от 50 А до 190 А. На лицевой панели генератора имеется выход на 12 Вольт (постоянный ток). Жесткая стальная рама, диаметром 32 мм, надежно удерживает все элементы электростанции.