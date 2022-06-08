Преимущества

Легкий поджиг дуги на любых сварочных токах (автоматический горячий старт)

Регулировка форсажа дуги для обеспечения стабильной дуги и минимального разбрызгивания

Пониженное образование брызг

Надежные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 25MMQ

Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140 Вольт

Возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля

Высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5мм

Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока

Классическая технология инверторного блока на базе MOSFET

Сварочные аксессуры в стандартной комплектации

Сварочный инвертор Aurora PRO INTER 250 - предназначен для работы со штучными электродами (MMA). Отличный вариант для монтажной бригады, для работы на стройке и на производстве. При температуре окружающей среды 40 градусов продолжительность нагрузки равна 60%, что позволяет работать на максимальных токах весьма продолжительное время, это особенно важно на производстве, где требуется постоянно работающая, надежная техника. Аппарат имеет автоматические настройки горячего старта, а также возможность настройки форсажа дуги - современные функции для того, чтобы выполнять широкий спектр сварочных работ высокого качества. Компактные размеры и малый вес, придутся кстати при использовании аппарата в труднодоступных местах и на высотных объектах.