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Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Арт. X131101358
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный инвертор Aurora PRO INTER 250 - предназначен для работы со штучными электродами (MMA). Отличный вариант для монтажной бригады, для работы на стройке и на производстве. При температуре окружающей среды 40 градусов продолжительность нагрузки равна 60%, что позволяет работать на максимальных токах весьма продолжительное время, это особенно важно на производстве, где требуется постоянно работающая, надежная техника. Аппарат имеет автоматические настройки горячего старта, а также возможность настройки форсажа дуги - современные функции для того, чтобы выполнять широкий спектр сварочных работ высокого качества. Компактные размеры и малый вес, придутся кстати при использовании аппарата в труднодоступных местах и на высотных объектах.
Преимущества
- Легкий поджиг дуги на любых сварочных токах (автоматический горячий старт)
- Регулировка форсажа дуги для обеспечения стабильной дуги и минимального разбрызгивания
- Пониженное образование брызг
- Надежные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 25MMQ
- Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140 Вольт
- Возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля
- Высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5мм
- Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
- Классическая технология инверторного блока на базе MOSFET
- Сварочные аксессуры в стандартной комплектации