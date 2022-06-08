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Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
5.0
2
33 300 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Арт. X131101358
5.0
2
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250
Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250

Сварочный инвертор Aurora Pro Inter 250

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33 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. X131101358
5.0
2

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
8.3
Макс. сварочный ток MMA, А
250
Напряжение сети, В
230
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
33 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный инвертор Aurora PRO INTER 250 - предназначен для работы со штучными электродами (MMA). Отличный вариант для монтажной бригады, для работы на стройке и на производстве. При температуре окружающей среды 40 градусов продолжительность нагрузки равна 60%, что позволяет работать на максимальных токах весьма продолжительное время, это особенно важно на производстве, где требуется постоянно работающая, надежная техника. Аппарат имеет автоматические настройки горячего старта, а также возможность настройки форсажа дуги - современные функции для того, чтобы выполнять широкий спектр сварочных работ высокого качества. Компактные размеры и малый вес, придутся кстати при использовании аппарата в труднодоступных местах и на высотных объектах.

    Преимущества

    • Легкий поджиг дуги на любых сварочных токах (автоматический горячий старт)
    • Регулировка форсажа дуги для обеспечения стабильной дуги и минимального разбрызгивания
    • Пониженное образование брызг
    • Надежные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 25MMQ
    • Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140 Вольт
    • Возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля
    • Высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5мм
    • Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
    • Классическая технология инверторного блока на базе MOSFET
    • Сварочные аксессуры в стандартной комплектации