Сварочный инвертор Aurora Stickmate 250/2 Dual Energy

Преимущества

Современный дизайн

Система автоматического определения напряжения питающей сети Dual Energy для максимально универсального использования аппарата в сетях 220В и 380В

Регулируемый ForceArc (форсаж дуги)

Регулируемый Hot Start (горячий старт)

Функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность)

Широкий диапазон регулировки сварочного тока от 20А для работы с тонкими материалами до 250А для полноценной работы электродом 4-5мм

Профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 25 MMQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах

Тонельная система охлаждения распределяет потоки воздуха таким образом, что они охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления.

Современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения

Комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке

Сварочный инвертор Aurora PRO STICKMATE 250/2 IGBT 10029 представляет собой профессиональный агрегат промышленного назначения. Устройство используется для сварки покрытыми электродами в режиме ММА. Установка позволяет работать с изделиями из нержавеющей стали, углеродистой стали, различных сплавов меди, алюминия и других металлов. Высокое качество выполненных работ обусловлено наличием дополнительных функций: форсаж дуги, VRD, горячий старт. Блок управления установки изготовлен на базе современной технологии IGBT. Тоннельная система вентиляции прекрасно охлаждает теплонагруженные силовые составляющие аппарата, не затрагивая электронные узлы управления. Система Dual Energy самостоятельно распознает напряжение питающей сети (220В или 380В). Для работы электродом различного диаметра агрегат оснащается регулятором сварочного тока, который позволяет задавать оптимальное значение в диапазоне (от 20А до 250А для 380В, от 20А до 190А для 220В). Номинальное напряжение дуги - 65В (220В) и 56.5В (380В).