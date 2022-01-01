Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)

Преимущества

Современный дизайн

Качественное исполнение

Широкая сфера применения

Профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах

Сварка при пониженном напряжении питающей сети вплоть до 160 В (позволяет работать в сетях с большими просадками напряжения или использовать питающий сетевой кабель длиной до 50м)

Современная система охлаждения: вентилятор включается только при необходимости

Силовая часть на базе инновационной инверторной технологии IGBT нового поколения

Сварочный инвертор Aurora PRO STICKMATE 200 IGBT 12858 - современное многофункциональное устройство для сварки ММА и TIG. Прибор широко применяется в промышленной и бытовой сфере. Агрегат позволяет сваривать изделия из нержавеющей стали, углеродистой стали, а также различные сплавы металлов. Установка оснащается функциями форсаж дуги и горячий старт, которые способствуют выполнению работ высокого качества. Режим TIG PULSE позволяет значительно снизить искажение формы при сваривании изделий из тонких металлов, требуется только подключить горелку TIG вентильного типа. В конструкции инвертора предусматривается ручка для легкой и удобной транспортировки по рабочей площадке. Рекомендуемая максимальная мощность генератора - 9 кВА. Напряжение без нагрузки: 58В (ММА), 15В (TIG). В режиме ММА диапазон сварочного тока составляет 40-200А, в режиме TIG - 20-200А. Продолжительность включения аппарата при сварке ММА равняется 25%, при сварке TIG - 40%.