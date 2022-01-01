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Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
    Арт. aurora_4897
    Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
    Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
    Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
    Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
    Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
    Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
    Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
      Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
      Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
      Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
      Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
      Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
      Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
      Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)

      Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_4897

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Aurora PRO STICKMATE 200 IGBT 12858 - современное многофункциональное устройство для сварки ММА и TIG. Прибор широко применяется в промышленной и бытовой сфере. Агрегат позволяет сваривать изделия из нержавеющей стали, углеродистой стали, а также различные сплавы металлов. Установка оснащается функциями форсаж дуги и горячий старт, которые способствуют выполнению работ высокого качества. Режим TIG PULSE позволяет значительно снизить искажение формы при сваривании изделий из тонких металлов, требуется только подключить горелку TIG вентильного типа. В конструкции инвертора предусматривается ручка для легкой и удобной транспортировки по рабочей площадке. Рекомендуемая максимальная мощность генератора - 9 кВА. Напряжение без нагрузки: 58В (ММА), 15В (TIG). В режиме ММА диапазон сварочного тока составляет 40-200А, в режиме TIG - 20-200А. Продолжительность включения аппарата при сварке ММА равняется 25%, при сварке TIG - 40%.

        Преимущества 

        • Современный дизайн
        • Качественное исполнение
        • Широкая сфера применения
        • Профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах
        • Сварка при пониженном напряжении питающей сети вплоть до 160 В (позволяет работать в сетях с большими просадками напряжения или использовать питающий сетевой кабель длиной до 50м)
        • Современная система охлаждения: вентилятор включается только при необходимости
        • Силовая часть на базе инновационной инверторной технологии IGBT нового поколения