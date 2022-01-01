Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 200 (MMA+TIG PULSE lift)
Арт. aurora_4897
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|40
- Сварочный инвертор Aurora PRO STICKMATE 200 IGBT 12858 - современное многофункциональное устройство для сварки ММА и TIG. Прибор широко применяется в промышленной и бытовой сфере. Агрегат позволяет сваривать изделия из нержавеющей стали, углеродистой стали, а также различные сплавы металлов. Установка оснащается функциями форсаж дуги и горячий старт, которые способствуют выполнению работ высокого качества. Режим TIG PULSE позволяет значительно снизить искажение формы при сваривании изделий из тонких металлов, требуется только подключить горелку TIG вентильного типа. В конструкции инвертора предусматривается ручка для легкой и удобной транспортировки по рабочей площадке. Рекомендуемая максимальная мощность генератора - 9 кВА. Напряжение без нагрузки: 58В (ММА), 15В (TIG). В режиме ММА диапазон сварочного тока составляет 40-200А, в режиме TIG - 20-200А. Продолжительность включения аппарата при сварке ММА равняется 25%, при сварке TIG - 40%.
Преимущества
- Современный дизайн
- Качественное исполнение
- Широкая сфера применения
- Профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах
- Сварка при пониженном напряжении питающей сети вплоть до 160 В (позволяет работать в сетях с большими просадками напряжения или использовать питающий сетевой кабель длиной до 50м)
- Современная система охлаждения: вентилятор включается только при необходимости
- Силовая часть на базе инновационной инверторной технологии IGBT нового поколения