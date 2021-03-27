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Сварочный инвертор BestWeld Master i160-CHN
Арт. О00000004137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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- Сварочный инверторный полуавтомат BestWeld MIG-MAG Master i 160-CHN BW2160 способен работать с проволокой и электродами. Панель управления позволяет с высокой точностью настроить работу сварочного аппарата под конкретную задачу. Тип сварочного тока - DC.
Преимущества
- Прочный корпус выдерживает сложные условия эксплуатации
- Оборудование оснащается удобной рукояткой для транспортировки и яркими дисплеями для отображения состояния сварочного аппарата
- Вентиляционные отверстия и мощный вентилятор эффективно отводят тепло