Сварочный инвертор BestWeld Master i160-CHN

Преимущества

Прочный корпус выдерживает сложные условия эксплуатации

Оборудование оснащается удобной рукояткой для транспортировки и яркими дисплеями для отображения состояния сварочного аппарата

Вентиляционные отверстия и мощный вентилятор эффективно отводят тепло

Сварочный инверторный полуавтомат BestWeld MIG-MAG Master i 160-CHN BW2160 способен работать с проволокой и электродами. Панель управления позволяет с высокой точностью настроить работу сварочного аппарата под конкретную задачу. Тип сварочного тока - DC.