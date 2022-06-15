Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345
Арт. О00000005756
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|5.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345 для бытового использования на даче, в гараже или мастерской. Можно использовать для сварки в малодоступных местах. Увеличенные радиаторы эффективно охлаждают силовые компоненты гарантирует стабильную работу. Опция Hot Start позволяет легко поджигать дугу, что облегчает процесс сварки. Уверенно работает даже при нестабильном входном напряжении в диапазоне 150-250В. Эффективность и скорость работы обеспечивает высокий показатель продолжительности включения 60%. Способен варить электродом в диапазоне 1,6-3,2 мм. Небольшие размеры, ручка для переноски и ремень позволяют легко транспортировать инвертор.
Преимущества
- Низкий уровень шума обеспечивает комфортную работу
- Работает в диапазоне сварочного тока 20-160 А
- Система оповещает о перегрузке инвертора при помощи специального индикатора
- Пластиковая панель защищает индикатор и регулятор сварочного тока от повреждений
- Плавная и точная регулировка обеспечивает комфортную работу
- В комплекте защитный щиток, щётка, кабель заземления и электродержателя - каждый по 2 м
- Легко отслеживать значения сварочного тока благодаря цифровому индикатору
- Степень защиты IP21 - корпус защищён от прямого попадания капель воды