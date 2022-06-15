Преимущества

Низкий уровень шума обеспечивает комфортную работу

Работает в диапазоне сварочного тока 20-160 А

Система оповещает о перегрузке инвертора при помощи специального индикатора

Пластиковая панель защищает индикатор и регулятор сварочного тока от повреждений

Плавная и точная регулировка обеспечивает комфортную работу

В комплекте защитный щиток, щётка, кабель заземления и электродержателя - каждый по 2 м

Легко отслеживать значения сварочного тока благодаря цифровому индикатору

Степень защиты IP21 - корпус защищён от прямого попадания капель воды

Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345 для бытового использования на даче, в гараже или мастерской. Можно использовать для сварки в малодоступных местах. Увеличенные радиаторы эффективно охлаждают силовые компоненты гарантирует стабильную работу. Опция Hot Start позволяет легко поджигать дугу, что облегчает процесс сварки. Уверенно работает даже при нестабильном входном напряжении в диапазоне 150-250В. Эффективность и скорость работы обеспечивает высокий показатель продолжительности включения 60%. Способен варить электродом в диапазоне 1,6-3,2 мм. Небольшие размеры, ручка для переноски и ремень позволяют легко транспортировать инвертор.