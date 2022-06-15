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Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345
    Арт. О00000005756
    5.0
    2
    Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345
    Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345
    Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345
    Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345
      Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345
      Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345
      Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345
      Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345

      Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000005756
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		5.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Denzel ММА-160ID 94345 для бытового использования на даче, в гараже или мастерской. Можно использовать для сварки в малодоступных местах. Увеличенные радиаторы эффективно охлаждают силовые компоненты гарантирует стабильную работу. Опция Hot Start позволяет легко поджигать дугу, что облегчает процесс сварки. Уверенно работает даже при нестабильном входном напряжении в диапазоне 150-250В. Эффективность и скорость работы обеспечивает высокий показатель продолжительности включения 60%. Способен варить электродом в диапазоне 1,6-3,2 мм. Небольшие размеры, ручка для переноски и ремень позволяют легко транспортировать инвертор.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума обеспечивает комфортную работу
        • Работает в диапазоне сварочного  тока 20-160 А
        • Система оповещает о перегрузке инвертора при помощи специального индикатора
        • Пластиковая панель защищает индикатор и регулятор сварочного тока от повреждений
        • Плавная и точная регулировка обеспечивает комфортную работу
        • В комплекте защитный щиток, щётка, кабель заземления и электродержателя - каждый по 2 м
        • Легко отслеживать значения сварочного тока благодаря цифровому индикатору
        • Степень защиты IP21 - корпус защищён от прямого попадания капель воды