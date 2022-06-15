Преимущества

Опция Hot Start упрощает начало сварочного процесса, обеспечивая легкий поджиг дуги

Встроенная защита не допускает поломки аппарата, отключая его при перегреве

Аппарат стабильно работает даже при пониженном напряжении 150 В

Плавная регулировка сварочного тока позволяет максимально точно подобрать необходимые параметры

Можно использовать в условиях отсутствия бытовой сети, подключив аппарат к генератору

Специальный дисплей отображает рабочие показатели силы тока для удобства контроля

Световой индикатор загорается при включении аппарата, исключая случайный запуск

Элементы управления закрыты пластиковой панелью для защиты от внешних воздействий

Легко и удобно транспортировать аппарат - на корпусе предусмотрена ручка и ремень

Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347 предназначен для ручной дуговой сварки. Сила тока 200 А позволяет варить электродом до 6 мм металл толщиной до 6 мм. Подходит для бытового и промышленного использования: при строительстве, ремонте, проведении коммунальных и аварийных работ. Аппарат легко выдерживает интенсивные нагрузки благодаря продуманной системе охлаждения и увеличенным радиаторам охлаждения силовых компонентов. А продолжительность включения 60% обеспечивает высокую эффективность и скорость работы.