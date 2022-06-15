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Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
5.0
3
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
    Арт. О00000005759
    5.0
    3
    Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
    Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
    Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
    Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
    Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
    Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
      Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
      Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
      Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
      Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
      Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
      Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347

      Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000005759
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		7.3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347 предназначен для ручной дуговой сварки. Сила тока 200 А позволяет варить электродом до 6 мм металл толщиной до 6 мм. Подходит для бытового и промышленного использования: при строительстве, ремонте, проведении коммунальных и аварийных работ. Аппарат легко выдерживает интенсивные нагрузки благодаря продуманной системе охлаждения и увеличенным радиаторам охлаждения силовых компонентов. А продолжительность включения 60% обеспечивает высокую эффективность и скорость работы.

        Преимущества

        • Опция Hot Start упрощает начало сварочного процесса, обеспечивая легкий поджиг дуги
        • Встроенная защита не допускает поломки аппарата, отключая его при перегреве
        • Аппарат стабильно работает даже при пониженном напряжении 150 В
        • Плавная регулировка сварочного тока позволяет максимально точно подобрать необходимые параметры
        • Можно использовать в условиях отсутствия бытовой сети, подключив аппарат к генератору
        • Специальный дисплей отображает рабочие показатели силы тока для удобства контроля
        • Световой индикатор загорается при включении аппарата, исключая случайный запуск
        • Элементы управления закрыты пластиковой панелью для защиты от внешних воздействий
        • Легко и удобно транспортировать аппарат - на корпусе предусмотрена ручка и ремень