Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347
Арт. О00000005759
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|7.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный инвертор Denzel ММА-200ID 94347 предназначен для ручной дуговой сварки. Сила тока 200 А позволяет варить электродом до 6 мм металл толщиной до 6 мм. Подходит для бытового и промышленного использования: при строительстве, ремонте, проведении коммунальных и аварийных работ. Аппарат легко выдерживает интенсивные нагрузки благодаря продуманной системе охлаждения и увеличенным радиаторам охлаждения силовых компонентов. А продолжительность включения 60% обеспечивает высокую эффективность и скорость работы.
Преимущества
- Опция Hot Start упрощает начало сварочного процесса, обеспечивая легкий поджиг дуги
- Встроенная защита не допускает поломки аппарата, отключая его при перегреве
- Аппарат стабильно работает даже при пониженном напряжении 150 В
- Плавная регулировка сварочного тока позволяет максимально точно подобрать необходимые параметры
- Можно использовать в условиях отсутствия бытовой сети, подключив аппарат к генератору
- Специальный дисплей отображает рабочие показатели силы тока для удобства контроля
- Световой индикатор загорается при включении аппарата, исключая случайный запуск
- Элементы управления закрыты пластиковой панелью для защиты от внешних воздействий
- Легко и удобно транспортировать аппарат - на корпусе предусмотрена ручка и ремень