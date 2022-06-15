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Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348
5.0
3
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348
    Арт. О00000005760
    5.0
    3
    Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348
    Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348
    Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348
    Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348
      Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348
      Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348
      Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348
      Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348

      Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005760
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		8.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348 - самый мощный аппарат в линейке, подходит для бытового и промышленного использования. Выдерживает высокие нагрузки, справляется со сваркой металла толщиной до 13 мм. Увеличенные радиаторы эффективно охлаждают силовые компоненты. Шов высокого качества получается благодаря функции Hot Start, которая облегчает процесс сварки и обеспечивает лёгкий поджиг дуги. Работу можно сделать быстро и эффективно - продолжительность включения на максимальном токе 60%. Большой диапазон диаметра электродов 1,6-5 мм.

        Преимущества

        • Комфортное использование благодаря низкому уровню шума
        • Стабильно работает в диапазоне сварочного тока от 20 до 220 А
        • Мобильность и комфорт работы обеспечивает подвесной ремень, который идет в комплекте и ручка для переноски
        • Легко работать благодаря точной и плавной регулировке силы тока
        • Расширенная комплектация дополнительного оборудования: защитный щиток, ручка для переноски, щётка-молоток, провод с держателем электрода, провод с заземляющим зажимом по 2 м каждый
        • Легко следить за значением тока благодаря цифровому индикатору
        • Защита от перегрева обеспечивает стабильную работу и долгий срок службы
        • Специальный индикатор оповещает о перегрузке аппарата
        • Работает даже в условиях нестабильного напряжения в пределах 150-220 В
        • Высокий уровень защиты IP21 - корпус защищён от прямого попадания капель воды