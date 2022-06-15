Преимущества

Комфортное использование благодаря низкому уровню шума

Стабильно работает в диапазоне сварочного тока от 20 до 220 А

Мобильность и комфорт работы обеспечивает подвесной ремень, который идет в комплекте и ручка для переноски

Легко работать благодаря точной и плавной регулировке силы тока

Расширенная комплектация дополнительного оборудования: защитный щиток, ручка для переноски, щётка-молоток, провод с держателем электрода, провод с заземляющим зажимом по 2 м каждый

Легко следить за значением тока благодаря цифровому индикатору

Защита от перегрева обеспечивает стабильную работу и долгий срок службы

Специальный индикатор оповещает о перегрузке аппарата

Работает даже в условиях нестабильного напряжения в пределах 150-220 В

Высокий уровень защиты IP21 - корпус защищён от прямого попадания капель воды

Сварочный инвертор Denzel ММА-220ID 94348 - самый мощный аппарат в линейке, подходит для бытового и промышленного использования. Выдерживает высокие нагрузки, справляется со сваркой металла толщиной до 13 мм. Увеличенные радиаторы эффективно охлаждают силовые компоненты. Шов высокого качества получается благодаря функции Hot Start, которая облегчает процесс сварки и обеспечивает лёгкий поджиг дуги. Работу можно сделать быстро и эффективно - продолжительность включения на максимальном токе 60%. Большой диапазон диаметра электродов 1,6-5 мм.