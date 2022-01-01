Преимущества

Номинальный потребляемый ток - 30 А

Удобство работы в труднодоступных местах

Высокотехнологичные функции Arc Force, Hot Start и Anti Sticking

Система принудительного охлаждения для продолжительной работы агрегата

Усовершенствованная технология IGBT

Сварочный инвертор FUBAG IQ 160 обеспечивает качественный и ровный сварной шов при работе от сети с напряжением 150-240 В. Модель поставляется вместе с долговечными медными кабелями 13 кв м х 1.2 м (с электрододержателем) и 13 кв мм х 1.8 м (с зажимом заземления). При сварочном токе 101 А агрегат работает без необходимости перерывов на охлаждение. На максимальном токе ПВ инвертора составляет 40%. Модель отличается небольшими габаритами и весом и не создает неудобств при хранении и транспортировке.