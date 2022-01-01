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Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
    Арт. X131102359
    Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
    Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
    Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
    Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
    Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
      Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
      Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
      Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
      Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
      Сварочный инвертор FUBAG IQ 160

      Сварочный инвертор FUBAG IQ 160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102359

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		4.62
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор FUBAG IQ 160 обеспечивает качественный и ровный сварной шов при работе от сети с напряжением 150-240 В. Модель поставляется вместе с долговечными медными кабелями 13 кв м х 1.2 м (с электрододержателем) и 13 кв мм х 1.8 м (с зажимом заземления). При сварочном токе 101 А агрегат работает без необходимости перерывов на охлаждение. На максимальном токе ПВ инвертора составляет 40%. Модель отличается небольшими габаритами и весом и не создает неудобств при хранении и транспортировке.

        Преимущества

        • Номинальный потребляемый ток - 30 А
        • Удобство работы в труднодоступных местах
        • Высокотехнологичные функции Arc Force, Hot Start и Anti Sticking
        • Система принудительного охлаждения для продолжительной работы агрегата
        • Усовершенствованная технология IGBT