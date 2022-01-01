Сварочный инвертор FUBAG IQ 160
Арт. X131102359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|4.62
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор FUBAG IQ 160 обеспечивает качественный и ровный сварной шов при работе от сети с напряжением 150-240 В. Модель поставляется вместе с долговечными медными кабелями 13 кв м х 1.2 м (с электрододержателем) и 13 кв мм х 1.8 м (с зажимом заземления). При сварочном токе 101 А агрегат работает без необходимости перерывов на охлаждение. На максимальном токе ПВ инвертора составляет 40%. Модель отличается небольшими габаритами и весом и не создает неудобств при хранении и транспортировке.
Преимущества
- Номинальный потребляемый ток - 30 А
- Удобство работы в труднодоступных местах
- Высокотехнологичные функции Arc Force, Hot Start и Anti Sticking
- Система принудительного охлаждения для продолжительной работы агрегата
- Усовершенствованная технология IGBT