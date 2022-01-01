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Сварочный инвертор IN 160 Workmaster
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор IN 160 Workmaster
    Арт. X131102231
    Сварочный инвертор IN 160 Workmaster

      Сварочный инвертор IN 160 Workmaster

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102231

      Характеристики

      Производитель
      		Workmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат предназначен для ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов штучными покрытыми электродами в режиме постоянного тока. Аппарат обладает такими свойствами как: плавная регулировка сварочного тока, высокая устойчивость и эластичность дуги, минимальное разбрызгивание металла, высокое качество шва, независимость сварочных свойств в рабочем диапазоне напряжения питающей сети, низкая нагрузка на сеть при коротких замыканиях на выходе. Сварочный аппарат имеет защиту от перегрева и перегрузки.

        Преимущества

        • Защита от перегрузки
        • Защита от перегрева
        • Минимальное разбрызгивание металла