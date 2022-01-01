Сварочный инвертор IN 160 Workmaster

Преимущества

Защита от перегрузки

Защита от перегрева

Минимальное разбрызгивание металла

Сварочный аппарат предназначен для ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов штучными покрытыми электродами в режиме постоянного тока. Аппарат обладает такими свойствами как: плавная регулировка сварочного тока, высокая устойчивость и эластичность дуги, минимальное разбрызгивание металла, высокое качество шва, независимость сварочных свойств в рабочем диапазоне напряжения питающей сети, низкая нагрузка на сеть при коротких замыканиях на выходе. Сварочный аппарат имеет защиту от перегрева и перегрузки.