Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160

Аппарат инверторного типа ТСС PRO MIG/MMA-160 для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (ММА).

Особенности:

• Для полупрофессионального применения; • Сварка изделий из стали и её сплавов; • Сварка штучным электродом; • Сварка сплошной проволокой; • Смена полярности для горелки; • Дисплей сварочного тока; • Дисплей рабочего напряжения; • Плавная регулировка скорости подачи проволоки; • Протяжка проволоки без подачи газа и напряжения; • Встроенный подающий механизм, 2 ролика; • Защита от перегрузки; • Вес бухты проволоки - 1 / 5 кг.

Комплектация:

• Инверторный сварочный аппарат; • Горелка 15AK в сборе, 3м; • Комплект ЗИП к горелке; • Ролик для проволоки 0,6/0,8 мм; • Кабель 3м/25мм с клеммой заземления 200А; • Кабель 3м/25мм с электрододержателем 200А; • Газовый шланг 2м; • Руководство по эксплуатации; • Гарантийный талон.