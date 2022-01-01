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Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160
    Арт. tss_2181048
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160
      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160
      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160
      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160
      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160

      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. tss_2181048

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Аппарат инверторного типа ТСС PRO MIG/MMA-160 для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (ММА).

        Особенности:

        • Для полупрофессионального применения;  • Сварка изделий из стали и её сплавов;  • Сварка штучным электродом; • Сварка сплошной проволокой; • Смена полярности для горелки;  • Дисплей сварочного тока; • Дисплей рабочего напряжения; • Плавная регулировка скорости подачи проволоки; • Протяжка проволоки без подачи газа и напряжения;  • Встроенный подающий механизм, 2 ролика;  • Защита от перегрузки; • Вес бухты проволоки - 1 / 5 кг. 

        Комплектация:

        • Инверторный сварочный аппарат; • Горелка 15AK в сборе, 3м;  • Комплект ЗИП к горелке;  • Ролик для проволоки 0,6/0,8 мм;  • Кабель 3м/25мм с клеммой заземления 200А;  • Кабель 3м/25мм с электрододержателем 200А;  • Газовый шланг 2м;  • Руководство по эксплуатации; • Гарантийный талон. 